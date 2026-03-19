Rugăciune şi recunoştinţă la aniversarea Arhiepiscopului Dunării de Jos

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a împlinit miercuri, 18 martie, vârsta de 71 de ani. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Liturghia Darurilor înainte sfinţite în Paraclisul Reşedinţei Arhiepiscopale din Galați, în prezenţa membrilor Permamenţei Consiliului eparhial şi a stareţilor şi stareţelor de la mănăstirile eparhiei.

După slujbă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a organizat festivitatea de acordare a titlului de profesor emerit Înaltpreasfinţiei Sale pentru întreaga activitate didactică şi de cercetare. Momentul a făcut parte din seria de evenimente organizate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în săptămâna 16-20 martie 2026, dedicată celebrării celor 78 de ani de învăţământ superior la Galaţi, ce includ ceremonii academice, Târgul educaţional „Fii Student la UDJG” şi alte activităţi culturale.

La evenimentul solemn, desfăşurat în Aula Magna „Alexandru Ioan Cuza” din vecinătatea Catedralei Arhiepiscopale, au fost prezenţi Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, şi Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, conducerea universităţii, oficialităţi locale, reprezentanţi ai unor instituţii regionale, precum şi cadre didactice, oameni de cultură, clerici, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi elevi din urbea de la Dunăre.

În deschiderea festivităţii, studenţi ai Facultăţii de Arte din Galaţi şi elevi seminarişti gălăţeni au interpretat Imnul Naţional al României şi cântecul academic „Gaudeamus igitur”.

A urmat cuvântul elogiativ al rectorului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, prof. univ. dr. Marian Barbu. În continuare, au fost rostite alocuţiunile specifice momentului festiv în care a fost prezentat un laudatio dedicat ierarhului Dunării de Jos pentru contribuţia remarcabilă la viaţa spirituală, culturală şi educaţională a comunităţii. Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a rostit un cuvânt de mulțumire, referindu-se la desăvârşirea spirituală a creştinului, conform învăţăturilor Părinţilor filocalici, precum şi la soluţiile pe care Biserica le oferă astăzi omului însingurat prin propriile alegeri.

La ceas de sărbătoare, din partea ierarhilor prezenți, a clerului şi credincioşilor, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a primit o icoană în care sunt zugrăviţi doi dintre sfinţii canonizaţi recent de Sfântul Sinod al Bisericii noastre: Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeţ şi Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ambii cu rădăcini în locurile natale ale Înaltpreasfinţiei Sale din județul Buzău, şi în Eparhia Dunării de Jos. La final, ierarhul le‑a mulţumit celor prezenţi şi le‑a oferit iconiţe.