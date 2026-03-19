Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Așezarea sfintei cruci pe turla bisericii din Moravița

Așezarea sfintei cruci pe turla bisericii din Moravița

Știri
Un articol de: Pr. Pavel Jijița - 19 Martie 2026

Comunitatea din Moravița, județul Timiș, a trăit miercuri, 18 martie, un moment de adâncă trăire spirituală și simbolică: așezarea sfintei cruci pe turla bisericii parohiale. Evenimentul a început cu săvârșirea slujbei de sfințire a crucii de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, înconjurat de un sobor de slujitori, din care a făcut parte și părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial. La acest moment deosebit au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale, primarul Răzvan Brăzdău și viceprimarul Adriana Tătoane, alături de credincioși ai parohiei.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind importanța Sfintei Cruci în viața și tradiția creștin‑ortodoxă, ca semn al jertfei, al iubirii și al biruinței asupra păcatului și morții. În același context, ierarhul a evidențiat caracterul cu totul deosebit al momentului trăit, arătând că credincioșii prezenți au avut binecuvântarea rară de a săruta sfânta cruce înainte de a fi așezată pe biserică. Familia Cătălin și Silviu Radu a donat crucea mare, destinată turlei principale, precum și celelalte cruci mai mici pentru acoperișul central al bisericii.

De asemenea, se cuvine a fi evidențiat sprijinul consistent oferit de autoritățile locale, care au susținut financiar, printr‑un efort considerabil, lucrările de construire a bisericii, precum și contribuția fiecărui credincios care, prin rugăciune, osteneală și ajutor concret, a participat la ridicarea acestui sfânt lăcaș.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri