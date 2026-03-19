Așezarea sfintei cruci pe turla bisericii din Moravița

Comunitatea din Moravița, județul Timiș, a trăit miercuri, 18 martie, un moment de adâncă trăire spirituală și simbolică: așezarea sfintei cruci pe turla bisericii parohiale. Evenimentul a început cu săvârșirea slujbei de sfințire a crucii de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, înconjurat de un sobor de slujitori, din care a făcut parte și părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial. La acest moment deosebit au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale, primarul Răzvan Brăzdău și viceprimarul Adriana Tătoane, alături de credincioși ai parohiei.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind importanța Sfintei Cruci în viața și tradiția creștin‑ortodoxă, ca semn al jertfei, al iubirii și al biruinței asupra păcatului și morții. În același context, ierarhul a evidențiat caracterul cu totul deosebit al momentului trăit, arătând că credincioșii prezenți au avut binecuvântarea rară de a săruta sfânta cruce înainte de a fi așezată pe biserică. Familia Cătălin și Silviu Radu a donat crucea mare, destinată turlei principale, precum și celelalte cruci mai mici pentru acoperișul central al bisericii.

De asemenea, se cuvine a fi evidențiat sprijinul consistent oferit de autoritățile locale, care au susținut financiar, printr‑un efort considerabil, lucrările de construire a bisericii, precum și contribuția fiecărui credincios care, prin rugăciune, osteneală și ajutor concret, a participat la ridicarea acestui sfânt lăcaș.