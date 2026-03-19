Liturghie arhierească la Parohia „Sfânta Treime” Șcheia III, Suceava

Data: 19 Martie 2026

În Duminica a treia din Marele Post, în Paraclisul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” al Parohiei „Sfânta Treime”‑Șcheia III, din apropierea municipiului Suceava, a fost săvârșită prima Liturghie de către un arhiereu, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, informează Biroul de presă al eparhiei.

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu părintele paroh Ionuț Bogdan Pricop, cel care împlinește și ascultarea de director al Departamentului bunuri și inventariere al Centrului eparhial Suceava.

Faptul că drumul către mântuire nu este ușor, omul fiind cel care trebuie să se lepede de sine, să‑și poarte crucea și să lupte cu patimile, având totodată nădejdea că această cale duce la întâlnirea cu Hristos și la viața veșnică, a reprezentat mesajul central al predicii Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, rostit după citirea textului Sfintei Evanghelii consemnat de Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu.

Făcând referire la cuvântul Sfântului Apostol Pavel adresat creștinilor din Corint despre cruce ca provocare, dar și la mesajul Sfântului Isaac Sirul, ierarhul a explicat că Raiul nu poate fi obținut prin confort sau răsfăț și a subliniat că povara crucii nu este un scop în sine, ci singura cale care conduce către bucuria Învierii.