Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Liturghie arhierească la Parohia „Sfânta Treime” Șcheia III, Suceava

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 19 Martie 2026

În Duminica a treia din Marele Post, în Paraclisul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” al Parohiei „Sfânta Treime”‑Șcheia III, din apropierea municipiului Suceava, a fost săvârșită prima Liturghie de către un arhiereu, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, informează Biroul de presă al eparhiei.

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu părintele paroh Ionuț Bogdan Pricop, cel care împlinește și ascultarea de director al Departamentului bunuri și inventariere al Centrului eparhial Suceava.

Faptul că drumul către mântuire nu este ușor, omul fiind cel care trebuie să se lepede de sine, să‑și poarte crucea și să lupte cu patimile, având totodată nădejdea că această cale duce la întâlnirea cu Hristos și la viața veșnică, a reprezentat mesajul central al predicii Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, rostit după citirea textului Sfintei Evanghelii consemnat de Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu.

Făcând referire la cuvântul Sfântului Apostol Pavel adresat creștinilor din Corint despre cruce ca provocare, dar și la mesajul Sfântului Isaac Sirul, ierarhul a explicat că Raiul nu poate fi obținut prin confort sau răsfăț și a subliniat că povara crucii nu este un scop în sine, ci singura cale care conduce către bucuria Învierii.

