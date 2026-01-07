Zile de sărbătoare la Paraclisul Catedralei Naționale din București

Sărbătoarea Botezului Domnului, precum și ziua de cinstire a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul au fost încununate și în acest an de un program liturgic special la Paraclisul Catedralei Naționale din București. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie în cele două zile de sărbătoare, împreună cu slujitorii paraclisului.

În Ajunul Botezului Domnului, 5 ianuarie, au fost oficiate dimineața Ceasurile Împărătești, urmate de Sfânta Liturghie unită cu Vecernia Bobotezei, iar la ceas de seară a fost săvârșită Pavecernița Mare cu Litia.

În ziua mult așteptată a praznicului, 6 ianuarie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, alături de slujitorii Paraclisului Catedralei Naționale: părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal; părintele Codruț‑Marian Toader, inspector eparhial, și diaconii Adrian Butuc și Cristian Copceag.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat importanța teologică și duhovnicească a intrării Fiului lui Dumnezeu în apele Iordanului.

„Această venire a lui Iisus Hristos la râul Iordan este, în aparență, paradoxală. Cel fără de păcat vine la botezul pocăinței. Cel mai mare Se apropie de cel mai mic. Creatorul intră în rândul făpturii. Și totuși, tocmai aici se descoperă taina iubirii lui Dumnezeu pentru om. Hristos vine la Iordan nu pentru El, ci pentru noi. [...] După botezul în apele Iordanului, se întâmplă ceva fără precedent: «Cerurile s‑au deschis», spune Evanghelia. Această deschidere nu este doar un semn exterior. Este ridicarea separației dintre Dumnezeu și om, făcută de păcatul primilor oameni. Cerul, care a fost închis de neascultarea lui Adam, este redeschis acum de ascultarea lui Hristos, Noul Adam. [...] Totodată, cuvintele lui Dumnezeu Tatăl, «Acesta este Fiul Meu Cel iubit», dezvăluie și scopul ultim al Botezului, și anume înfierea omului. Dacă Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu prin natură, prin ființă, cei botezați devin fii ai lui Dumnezeu prin har. Sfântul Ioan Evanghelistul exprimă această realitate când spune: «Celor câți L‑au primit, care cred în numele Lui, le‑a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu» (Ioan 1, 12). De aceea, Botezul este Taina care ne conferă nouă identitatea de fii ai lui Dumnezeu”, a explicat Preasfinția Sa.

În continuarea programului liturgic a fost oficiată slujba Sfințirii Mari a apei la Altarul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale.

Miercuri, 7 ianuarie, de Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de același sobor de preoți și diaconi ai Paraclisului Catedralei Naționale.

După citirea pericopei biblice, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța Sfântului Proroc Ioan Botezătorul pentru actul mântuirii neamului omenesc.

„Când vine vremea arătării sale, Ioan iese la propovăduire în părțile Iordanului și cheamă poporul la pocăință: «Pocăiți‑vă, că s‑a apropiat Împărăția cerurilor» (Matei 2, 3). [...] Culmea misiunii sale este momentul Botezului Domnului. Ioan simte că Cel care vine la el nu are nevoie de botez. Și totuși, din ascultare și smerenie, acceptă să‑L boteze pe Mântuitorul Iisus Hristos. Atunci cerurile se deschid, Tatăl Îl mărturisește pe Fiul, iar Duhul Sfânt Se pogoară în chip de porumbel. Ioan devine martor al arătării Sfintei Treimi. De aici înainte, lumina lui Ioan începe să se micșoreze, iar Lumina adevărată, care este Hristos‑Domnul, începe să crească. Aceasta este marea lui lecție, predată ucenicilor săi și tuturor: Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez (Ioan 3, 30)”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul slujbei, în semn de dragoste și apreciere, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oferit un frumos aranjament floral părintelui Ion Dragomir, cu prilejul zilei sale onomastice.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Anastasis” al Paraclisului Catedralei Naționale, dirijat de psaltul Irinel Mohîrță.