Zile de vacanţă la o parohie gălățeană

Zile de vacanţă la o parohie gălățeană

Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 26 August 2025

Pe parcursul vacanței de vară, în Parohia Smulți 1 din Protopopiatul Târgu Bujor, județul Galați, s‑au desfășurat mai multe activități educative, recreative și duhovnicești în cadrul programului eparhial „Vacanța din pridvorul bisericii”. Peste 30 de copii de diferite vârste, sub îndrumarea preotului paroh și a mai multor voluntari, s‑au întâlnit săptămânal pentru a ieși din mirajul mediului virtual și pentru a se bucura de frumusețea activităților realizate în comun. Tinerii au avut șansa de a vedea de aproape un echipaj SMURD, prilej cu care și‑au consolidat cunoștințele despre măsuri de prim ajutor și au aflat cât de importantă este prevenția.

O altă întâlnire de suflet a copiilor a fost la Schitul Zimbru în data de 13 august. Aceștia au cântat la Sfânta Liturghie şi s‑au împărtășit, iar apoi preotul le‑a vorbit despre încărcătura duhovnicească a locurilor și despre Sfântul Rafail de la Bursucani. Ziua s‑a încheiat cu un picnic în curtea bisericii și mai multe jocuri interactive.

S‑au mai desfășurat și alte diverse activități precum: jocuri de socializare, activități sportive și catehizare (în special prezentarea vieților sfinților recent canonizați).

În perioada activităților, copiii au luat masa împreună, fiind serviți cu diferite bucate tradiționale oferite de către parohie.

Toate aceste întâlniri au avut ca rezultat crearea unor frumoase relații de prietenie și au născut în sufletele celor prezenți dorința de a păstra aceeași legătură și în perioada următoare, având ca punct de întâlnire biserica.

 

