Ziua recunoștinței la Parohia Bărcu-Goșmani din Neamț

Știri
Un articol de: Marius Nedelcu - 03 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost prezent duminică, 2 noiembrie, în Parohia Bărcu-Goșmani, Protopopiatul Roman, județul Neamț. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de slujitori, în prezența enoriașilor acestei parohii. Din soborul slujitorilor au făcut parte preoți din parohiile învecinate, cărora li s‑au adăugat părintele protosinghel Nectarie Iftimie, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Roman; și protopopul Dan Alexandru Antoce, conform eprb.ro. Tot în această zi, în Parohia Bărcu-Goșmani a fost organizată cea de‑a 28‑a ediție a Zilei recunoștinței.

În această zi de sărbătoare, enoriașii parohiei au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile bogate pe care le‑au primit de‑a lungul anului prin rugăciunile înălțate în lăcașul de cult, apoi s‑au întâlnit într‑un cadru natural pregătit special pentru acest eveniment, pentru a fi împreună creând punți de legătură între generații. Această sărbătoare locală, inițiată în urmă cu 28 de ani (1997) de către preotul Gheorghe Ursache și continuată de comunitate sub îndrumarea noului preot paroh Radu‑Vasile Botezatu, aduce împreună nu doar pe membrii comunității de la Goșmani, ci și pe fiii și fiicele satului plecați pentru a‑și găsi un rost și un trai mai bun în afara granițelor țării, totodată fiind adusă în actualitate și amintirea celor plecați în veșnicia lui Dumnezeu.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Adelin Vasile Carp a fost hirotonit în treapta de preot pe seama Filiei Chicerea a Parohiei Stănița, Protopopiatul Roman. De asemenea, au fost înălțate rugăciuni de pomenire pentru sufletele ctitorilor acestei comunități, trecuți în odihna lui Dumnezeu.

Cuvântul de învățătură a fost adresat credincioșilor de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim care a vorbit despre lucrarea misionară a preotului în comunitatea parohială încredințată spre păstorire. În finalul cuvântului său, referindu‑se la sărbătoarea comunității de la Bărcu‑Goșmani, ierarhul a vorbit despre bucuria comuniunii.

La acest moment festiv a adresat un cuvânt de învățătură și părintele protopop Dan Alexandru Antoce.

La final, preotul paroh Radu‑Vasile Botezatu a mulțumit ierarhului și preoților din sobor, precum și credincioșilor pentru împreuna rugăciune și bucuria sărbătorii, amintind despre începuturile acestei sărbători inaugurate în urmă cu 28 de ani după modelul comunităților de români din America, și adaptată condițiilor și obiceiurilor de la Bărcu‑Goșmani, în fiecare an, în prima duminică din luna noiembrie.

După Sfânta Liturghie, credincioșii au putut admira exponatele așezate în curtea bisericii, realizate din rodul muncii câmpului. Preotul paroh le-a explicat copiilor modul în care sunt obținute fructele, legumele și cerealele și care sunt etapele pe care un agricultor le urmează pentru ca pământul să poată oferi roadele sale cele bogate.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Gheorghe Pelerinul” din Piatra Neamț.

 

