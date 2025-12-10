Artele se împletesc pe simeze

Data: 16 Decembrie 2025

Artoteca Bibliotecii Metropolitane București prezintă expoziția „Formare” semnată de George Dragomir Turia și Teodora Pica, doi artiști vizuali care revin în galeriile din România după mai bine de 20 de ani de trăit și lucrat în Canada. În încercarea de a-și găsi locul departe de țara în care s-a născut, George Dragomir Turia s-a pus mereu față în față cu el însuși, cu modelele sale intelectuale, cu stările care l-au măcinat, iar rezultatul artistic poate fi văzut în cadrul expoziției. Portretele sale din ceramică se împletesc armonios cu tablourile de pe simeze realizate de Teodora Pica.

Expoziția de pictură și sculp­tu­ră ceramică „Formare” sugerează că artele vizuale ar putea juca un rol în conceptualizarea naturii și formării sale. Portretele lui George Dragomir Turia comunică prin materialitate modestie, o calitate inerentă a ceramicii. Pe suprafața albă, artistul intervine cu desene și accente liniare ori cromatice și detalii decorative care surprind natura complexă a interiorității umane, împletind simpla stare subiectivă cu gândirea simbolică.

„Am venit cu o serie de nouă portrete care sunt toate noi, făcute în ultimul an și aș zice că sunt cu totul altceva decât ce am prezentat până acum în București. Este vorba tot despre portret, dar de data aceasta am folosit o altă tehnică pentru a descrie anumite lucruri pe fețele lor și ar mai fi ceva de adăugat. Este vorba despre un portret care privește în sus cu speranță și cu încredere că ceva poate să vină bun și spiritual de sus. La fel și desenele de pe fețele lor spun ceva despre evoluție, despre naturalul care duce la desăvârșire și la înțelegere profundă a traseului vieții. Portretul este o preocupare mai veche și mi se pare că abordarea pe care am făcut-o eu de-a lungul timpului în arta portretului este un pic diferită de ce s-a făcut până acum în ceramică și simplificată, o variantă simplificată de portret, dar care mă ajută pe mine să exprim mult mai simplist ceea ce este aproape de sufletul omului, în mintea omului și de asta cred că portretul este un subiect major pentru mine”, spune artistul George Dragomir Turia.

Teodora Pica folosește abstracția și metafora picturală pentru a explora conștiința colectivă, un concept critic pentru viața contemporană în media socială.

Criticul Luiza Barcan afirmă că expoziția „trage un semnal de alarmă, iar vizitatorii ar trebui să reflecteze după ce văd lucrările. Expoziția aduce pe simeze doi artiști români care activează și extern. Eu le-am zis artiști inter­naționali pentru că, plecând ei de multă vreme peste Ocean, fiind stabiliți în Canada și revenind în România, au avut posibilitatea să se exprime pe mai multe meridiane. Deci au expoziții în multe locuri din lume și acum, odată întorși, ne oferă în prag de sărbători această expoziție foarte frumoasă cu un titlu la care s-au gândit mult, «Formare», în ideea că tot ceea ce facem noi, inclusiv creația artistică, se află într-un continuu proces de evoluție, să-i spunem, dar nu în sensul acela rău al evoluției, de transformare și de aspirație, poate că ar fi cuvântul cel mai potrivit, către zonele spirituale, către zonele înalte. Acesta este elementul comun, numitorul comun al unor expresii artistice de altfel foarte diferite, pictura și grafica Teodorei Pica, ceramica în trei dimensiuni a lui George Dragomir. Deși sunt expresii artistice diferite, au acest numitor comun: o căutare, o căutare a zonelor înalte, a zonelor spirituale”.

Expoziția este deschisă până în 23 ianuarie 2026, la Artoteca Bibliotecii Metropolitane București, din Șoseaua Mihai Bravu nr. 4.