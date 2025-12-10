Artoteca Bibliotecii Metropolitane București prezintă expoziția „Formare” semnată de George Dragomir Turia și Teodora Pica, doi artiști vizuali care revin în galeriile din România după mai bine de 20 de ani
Concert de colinde
Liceul „Nicolae Steinhardt”, împreună cu Școala „Copil Dorit”, invită publicul joi, 18 decembrie, la un concert de colinde tradiționale, susținut de corurile „Melos” și „Scântei”, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou, de la ora 18:00. Va fi prezentă și Ceata Organizației Tinerilor București, dirijată de Rareș Arsu. (A.D.)