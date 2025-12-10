Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concert de colinde

Data: 16 Decembrie 2025

Liceul „Nicolae Steinhardt”, împreună cu Școala „Copil Dorit”, invită publicul joi, 18 decembrie, la un concert de colinde tradi­ționale, susținut de corurile „Melos” și „Scântei”, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou, de la ora 18:00. Va fi prezentă și Ceata Orga­nizației Tinerilor București, dirijată de Rareș Arsu. (A.D.)
 

Citeşte mai multe despre:   concert  -   Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou
