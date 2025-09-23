Brâncuși şi naşterea sculpturii moderne

La H’ART Museum Amsterdam va putea fi vizitată, până în 18 ianuarie 2026, expoziţia „Brâncuşi - The Birth of Modern Sculpture”, a doua dedicată marelui sculptor român organizată vreodată în Ţările de Jos. Proiectul are loc printr-o colaborare cu Centre Pompidou din Paris și grație implicării Institutului Cultural Român (ICR). „Ne dorim ca această iniţiativă multidisciplinară să ofere publicului o experienţă care uneşte patrimoniul şi contemporaneitatea”, a declarat, într-un comunicat transmis presei, Liviu Jicman, președintele ICR.

Expoziția cuprinde opere semnate de Brâncuşi, provenite din atelierul artistului, pe care acesta l-a lăsat în întregime statului francez, în 1957, transformând Centre Pompidou în custodele celei mai mari şi mai cuprinzătoare colecţii Brâncuşi din lume. Expoziţia este însoţită de un catalog ilustrat (disponibil în neerlandeză şi engleză), publicat de WBooks, cu contribuţii speciale semnate de Ariane Coulondre (curatoare în cadrul Departamentului Colecţiilor Moderne, Centre Pompidou).

Prima expoziție Brâncuși din Olanda a avut loc la Haga, în 1970, și a inclus 30 de lucrări, alături de piedestalurile originale create de artist, precum şi de fotografii şi filme realizate de acesta.