Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Brâncuși şi naşterea sculpturii moderne

Brâncuși şi naşterea sculpturii moderne

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 23 Septembrie 2025

La H’ART Museum Amsterdam va putea fi vizitată, până în 18 ianuarie 2026, expoziţia „Brâncuşi - The Birth of Modern Sculpture”, a doua dedicată marelui sculptor român organizată vreodată în Ţările de Jos. Proiectul are loc printr-o colaborare cu Centre Pompidou din Paris și grație implicării Institutului Cultural Român (ICR). „Ne dorim ca această iniţiativă multidisciplinară să ofere publicului o experienţă care uneşte patrimoniul şi contemporaneitatea”, a declarat, într-un comunicat transmis presei, Liviu Jicman, președintele ICR.

Expoziția cuprinde opere semnate de Brâncuşi, provenite din atelierul artistului, pe care acesta l-a lăsat în întregime statului francez, în 1957, transformând Centre Pompidou în custodele celei mai mari şi mai cuprinzătoare colecţii Brâncuşi din lume. Expoziţia este însoţită de un catalog ilustrat (disponibil în neerlandeză şi engleză), publicat de WBooks, cu contribuţii speciale semnate de Ariane Coulondre (curatoare în cadrul Departamentului Colecţiilor Moderne, Centre Pompidou).

Prima expoziție Brâncuși din Olanda a avut loc la Haga, în 1970, și a inclus 30 de lucrări, alături de piedestalurile originale create de artist, precum şi de fotografii şi filme realizate de acesta. 

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   Institutul Cultural Roman
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Săptămâna comunității și culturii surzilor Cultură
    Săptămâna comunității și culturii surzilor

    Mai multe evenimente sunt organizate în aceste zile pentru a marca Săptămâna comunităţii şi culturii surzilor, ocazie cu care va fi difuzat, cu sprijinul CNA şi în colaborare cu actorul Mihai Călin, şi un

    23 Sep, 2025
  • Zilele Academice Clujene Cultură
    Zilele Academice Clujene

    Institutul de Istorie „George Bariţiu” (IIGB) din Cluj-Napoca al Academiei Române organizează, în perioada 16-17 octombrie 2025, sub egida Zilelor Academice Clujene, ediţia 2025 a conferinței interna­ționale

    23 Sep, 2025
  • Expoziţie dedicată astronomului Nicolae Donici Cultură
    Expoziţie dedicată astronomului Nicolae Donici

    Fundația „Heritage 21”, cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ambasada Republicii Moldova în România și Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR), organizează la

    23 Sep, 2025
  • O călătorie în lumea artei Cultură
    O călătorie în lumea artei

    Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, a deschis luna aceasta cel de-al 17-lea sezon expozițional, la Palatul Dacia-România, unde sunt prezentate expoziții diverse care aduc în prim-plan

    23 Sep, 2025
TOP 6 Cultură