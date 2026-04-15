Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

„Ceasu´ și cămașa miresii"

„Ceasu´ și cămașa miresii”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 21 Aprilie 2026

„Ceasu´ și cămașa miresii (Nunta)” este titlul noului spectacol de succes de la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din Bucu­rești. „După succesul cu «Moroi și păpădii» care i-a adus Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor, Gavril Pătru revine acum cu o continuare a întâmplărilor din prima sa piesă, păstrând tripla ipostază de autor, regizor și actor”, se arată în prezentarea piesei pe site-ul teatrului. Aceleași personaje din satul oltenesc de azi, alături de altele nou-introduse, continuă povestea într-un registru plin de umor și dramatism, într-o familie tipică de olteni, întâmplările petrecându-se pe fundalul unei nunți. Din distribuție fac parte actori consacrați, dar și în curs de afirmare, care reușeșsc să creeze un spectacol veridic și de înaltă calitate:  Maia Morgenstern, Victoria Dicu, Gavril Pătru, Silviu Biriș, Costina Cheyrouze, Ileana Olteanu, Raluca Petra, Petru Ancuța, Ciprian Nicula, Teodora Calagiu, Alexandra Sălceanu. Următoarea re­pre­zentație va fi pe 9 mai. 

TOP 6 Cultură