„Ceasu´ și cămașa miresii (Nunta)” este titlul noului spectacol de succes de la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din Bucu­rești. „După succesul cu «Moroi și păpădii» care i-a adus Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor, Gavril Pătru revine acum cu o continuare a întâmplărilor din prima sa piesă, păstrând tripla ipostază de autor, regizor și actor”, se arată în prezentarea piesei pe site-ul teatrului. Aceleași personaje din satul oltenesc de azi, alături de altele nou-introduse, continuă povestea într-un registru plin de umor și dramatism, într-o familie tipică de olteni, întâmplările petrecându-se pe fundalul unei nunți. Din distribuție fac parte actori consacrați, dar și în curs de afirmare, care reușeșsc să creeze un spectacol veridic și de înaltă calitate: Maia Morgenstern, Victoria Dicu, Gavril Pătru, Silviu Biriș, Costina Cheyrouze, Ileana Olteanu, Raluca Petra, Petru Ancuța, Ciprian Nicula, Teodora Calagiu, Alexandra Sălceanu. Următoarea re­pre­zentație va fi pe 9 mai.