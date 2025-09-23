Colecții și colecționari

Data: 23 Septembrie 2025

Muzeul Național al Țăranului Român inaugurează în 24 septembrie 2025, de la ora 14:00, seria de conferințe „Colecții și colec­ționari” cu o întâlnire dedicată unor personalități marcante ale muzeografiei românești de la începutul secolului XX: Alexandru Tzigara-Samurcaș și Ion Ștefu­reac. La conferință vor lua cuvântul: Dr. Horațiu-Silviu Ilea de la Muzeul Național al Țăranului Român, Maria Ulian, Mihai Botezat și Ioan Juravle de la Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc.

Evenimentul face parte din proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. (A.D.)