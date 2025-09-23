Mai multe evenimente sunt organizate în aceste zile pentru a marca Săptămâna comunităţii şi culturii surzilor, ocazie cu care va fi difuzat, cu sprijinul CNA şi în colaborare cu actorul Mihai Călin, şi un
Colecții și colecționari
Muzeul Național al Țăranului Român inaugurează în 24 septembrie 2025, de la ora 14:00, seria de conferințe „Colecții și colecționari” cu o întâlnire dedicată unor personalități marcante ale muzeografiei românești de la începutul secolului XX: Alexandru Tzigara-Samurcaș și Ion Ștefureac. La conferință vor lua cuvântul: Dr. Horațiu-Silviu Ilea de la Muzeul Național al Țăranului Român, Maria Ulian, Mihai Botezat și Ioan Juravle de la Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc.
Evenimentul face parte din proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. (A.D.)