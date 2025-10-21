Muzeul Municipiului București invită publicul să descopere cinci portrete remarcabile semnate de Theodor Aman, în cadrul expoziției „Mari personalități. Portrete din Colecția Theodor Aman”. Este vorba
Conferință de etnomuzeologie
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în 25 octombrie, o masă rotundă în cadrul primei ediții a Conferinței Naționale de Etnomuzeologie „Georgeta Stoica”, tema propusă pentru discuții fiind „Securitatea patrimoniului cultural: provocări și soluții. Protejarea memoriei colective, între risc și responsabilitate”. Conferința își propune să aducă în prim-plan provocările actuale privind protecția patrimoniului cultural și identificarea unor strategii și soluții viabile pentru securizarea și valorificarea acestuia. (A.D.)