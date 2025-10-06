Conferință dedicată interioarelor maramureșene

Modul în care arată interioarele caselor mara­mureșene de astăzi este subiectul unei discuții incluse în seria „Conferințele de la Șosea”, care va avea loc mâine, 7 octombrie, la Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) din București. Evenimentul, realizat în parteneriat cu Editura Univer­sității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este prilejuit de lansarea cărții „Ţesând poveşti. Istorii de viaţă în camerele bune maramureşene”.

„Anamaria Iuga şi Ioana Popescu vor dialoga despre interioarele caselor maramureşene de astăzi, despre schimbare, despre obiectele din spaţiul festiv, numit de localnici: «camera de parade», «casa dinainte» sau casa bună. Sunt obiecte care au poveşti de spus, iar oamenii locului vorbesc despre obiectele ce fac din locurile maramureşene imagini inconfundabile”, se arată într-un comunicat al MNȚR.

Volumul Anamariei Iuga este rezultatul unei cercetări de antropologie culturală derulată între anii 2001-2013, în patru comunităţi din Maramureş: Botiza, Dragomireşti, Ieud şi Săliştea de Sus.