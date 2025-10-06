Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferință dedicată interioarelor maramureșene

Conferință dedicată interioarelor maramureșene

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 06 Octombrie 2025

Modul în care arată interioarele caselor mara­mureșene de astăzi este subiectul unei discuții incluse în seria „Conferințele de la Șosea”, care va avea loc mâine, 7 octombrie, la Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) din București. Evenimentul, realizat în parteneriat cu Editura Univer­sității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este prilejuit de lansarea cărții „Ţesând poveşti. Istorii de viaţă în camerele bune maramureşene”.

„Anamaria Iuga şi Ioana Popescu vor dialoga despre interioarele caselor maramureşene de astăzi, despre schimbare, despre obiectele din spaţiul festiv, numit de localnici: «camera de parade», «casa dinainte» sau casa bună. Sunt obiecte care au poveşti de spus, iar oamenii locului vorbesc despre obiectele ce fac din locurile maramureşene imagini inconfundabile”, se arată într-un comunicat al MNȚR.

Volumul Anamariei Iuga este rezultatul unei cercetări de antropologie culturală derulată între anii 2001-2013, în patru comunităţi din Maramureş: Botiza, Dragomireşti, Ieud şi Săliştea de Sus. 

