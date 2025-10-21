Muzeul Municipiului București invită publicul să descopere cinci portrete remarcabile semnate de Theodor Aman, în cadrul expoziției „Mari personalități. Portrete din Colecția Theodor Aman”. Este vorba
Conferință despre Ioan Slavici
La Galeria Academica din Cluj-Napoca are loc azi, 21 octombrie 2025, conferința „Opțiunile omului Ioan Slavici: între București, Viena și Berlin”. Evenimentul va fi susținut de prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române și director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca.
„Reevaluarea periodică a unor personalități este o datorie a istoricilor, deoarece fiecare epocă are limitele sale documentare, dar și interpretative. (...) Comunicarea va oscila între rolul incontestabil al lui Ioan Slavici în crearea, apărarea și promovarea culturii naționale românești din Transilvania, în timpul dualismului austro-ungar, și între convingerile sale politice, în special din perioada premergătoare și din timpul Primului Război Mondial, care au fost, în esență, filo-austriece și filogermane, aspecte ce i-au adus numeroase prejudicii între anii 1916 și 1919”, a subliniat prof. univ. dr. Ioan Bolovan.
Manifestarea se înscrie în seria de conferințe „Itinera sapientiae”, organizate periodic de Biblioteca Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca.