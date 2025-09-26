În spațiile dedicate artei contemporane din București și din alte 16 orașe din țară se va desfășura, în perioada 3-5 octombrie, a 19-a ediție a evenimentului cultural Noaptea Albă a Galeriilor. Publicul va pu
Dimitrie Gusti - centenarul primei campanii monografice
La Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București are loc azi, 26 septembrie, conferința omagială „Dimitrie Gusti, fondatorul sociologiei și promotor al culturii naționale”. Evenimentul este dedicat întemeietorului Școlii sociologice de la București, fiind moderat de prof. univ. dr. Vladimir Pasti și lector univ. dr. Bogdan Bucur, informează site-ul bcub.ro. Anul 2025 marchează centenarul primei campanii monografice realizate de echipa lui Dimitrie Gusti în localitatea Goicea Mare, județul Dolj. Această cercetare a pus bazele unei metode inovatoare de studiu sociologic al satului românesc. Una dintre marile realizări ale savantului rămâne, însă, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, înființat în 1936, cu sprijinul regelui Carol al II-lea și al echipei sale de monografiști. De asemenea, Gusti a fondat revista „Sociologie Românească” (1936), publicație de referință pentru dezvoltarea sociologiei din România.