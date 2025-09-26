Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Dimitrie Gusti - centenarul primei campanii monografice

Dimitrie Gusti - centenarul primei campanii monografice

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 26 Septembrie 2025

La Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București are loc azi, 26 septembrie, confe­rința omagială „Dimitrie Gusti, fondatorul sociologiei și promotor al culturii naționale”. Evenimentul este dedicat întemeietorului Școlii sociologice de la București, fiind moderat de prof. univ. dr. Vladimir Pasti și lector univ. dr. Bogdan Bucur, informează site-ul bcub.ro. Anul 2025 marchează centenarul primei campanii monografice realizate de echipa lui Dimitrie Gusti în localitatea Goicea Mare, județul Dolj. Această cercetare a pus bazele unei metode inovatoare de studiu sociologic al satului românesc. Una dintre marile realizări ale savantului rămâne, însă, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, înființat în 1936, cu sprijinul regelui Carol al II-lea și al echipei sale de monografiști. De asemenea, Gusti a fondat revista „Sociologie Românească” (1936), publicație de referință pentru dezvoltarea sociologiei din România. 

