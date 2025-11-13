În contextul deciziei intens dezbătută în spațiul public, în ultimele zile, referitoare la desființarea Institutului Național al Patrimoniului (INP), Academia Română a solicitat, într-un comunicat, păstrarea
Două zile de dezbateri științifice de arheologie
Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduieşte azi şi mâine conferința anuală „Hierasus - Cercetări arheologice în zona de nord a Moldovei”, ediția a III-a, dedicată cercetărilor recente din nord-estul României și din spațiul est-carpatic. Evenimentul reunește specialiști din principalele centre muzeale și universitare din țară, dar și cercetători din Germania, Republica Moldova, Peru și Statele Unite ale Americii, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a MJB. Lucrările se vor desfășura online, la MJB, între orele 9.00-15.30 (13 noiembrie) și 9.00-14.30 (14 noiembrie), şi includ prezentări ale unor cercetări arheologice, analize interdisciplinare și comunicări tematice privind patrimoniul istoric și arheologic al regiunii. Spre exemplu, vor fi prezentate rezultate din siturile Tărtăria, Fetești, Stăuceni-Holm, Ripiceni, Hamangia și din alte zone de interes, alături de comunicări despre ritualuri funerare, simbolistica svasticii, materiale elenistice, fortificații otomane și analize antropologice moderne.