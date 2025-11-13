Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Două zile de dezbateri științifice de arheologie

Două zile de dezbateri științifice de arheologie

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 13 Noiembrie 2025

Muzeul Ju­de­țean Botoșani (MJB) găzduieşte azi şi mâine con­fe­rința anuală „Hierasus - Cercetări ar­heologice în zona de nord a Moldovei”, ediția a III-a, dedicată cercetărilor recente din nord-estul României și din spa­țiul est-carpatic. Evenimentul reunește specialiști din principalele centre muzeale și universitare din țară, dar și cercetători din Germania, Republica Moldova, Peru și Statele Unite ale Americii, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a MJB. Lucrările se vor desfășura online, la MJB, între orele 9.00-15.30 (13 noiembrie) și 9.00-14.30 (14 noiembrie), şi includ prezentări ale unor cercetări arheologice, analize interdisciplinare și comunicări tematice privind patrimoniul istoric și arheologic al regiunii. Spre exemplu, vor fi prezentate rezultate din siturile Tărtăria, Fetești, Stăuceni-Holm, Ripiceni, Hamangia și din alte zone de interes, alături de comunicări despre ritualuri funerare, simbolistica svasticii, materiale elenistice, fortificații otomane și analize antropologice moderne. 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Județean Botoșani  -   conferinta
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură