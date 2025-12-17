Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Eveniment dedicat obiceiurilor și tradițiilor românești

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 18 Decembrie 2025

Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău organizează azi, 18 decembrie, începând cu ora 14:00, în sala multimedia a instituției, un eveniment intitulat „Jocul Ursului”, dedicat obiceiurilor și tradițiilor românești. Cu această ocazie, antropologul Iulian Bucur va susține conferința „Rădăcini ancestrale ale Jocului Urșilor”, având ca temă originea și semnificațiile colindelor, precum și ale jocului urșilor, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a lui Adrian Jicu, directorul bibliotecii menţionate.

Programul va include un moment de colindat susținut de corul Școlii Gimnaziale Nr. 10 din Bacău, coordonat de profesoara Ana Sicinschi. Participanții vor fi întâmpinați cu colaci și nuci, în spiritul Crăciunului tradițional, ca simbol al continuității obiceiurilor transmise din generație în generație.

Momentul central al evenimentului îl constituie Jocul Urșilor din Dărmănești, coordonat de profesoara Iustina Hazaparu. Totodată, despre semni­ficația și evoluția acestui obicei va vorbi Ștefan Bortoș, considerat cel mai vechi ursar din zona Bacăului. 

