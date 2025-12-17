Eveniment dedicat obiceiurilor și tradițiilor românești

Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău organizează azi, 18 decembrie, începând cu ora 14:00, în sala multimedia a instituției, un eveniment intitulat „Jocul Ursului”, dedicat obiceiurilor și tradițiilor românești. Cu această ocazie, antropologul Iulian Bucur va susține conferința „Rădăcini ancestrale ale Jocului Urșilor”, având ca temă originea și semnificațiile colindelor, precum și ale jocului urșilor, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a lui Adrian Jicu, directorul bibliotecii menţionate.

Programul va include un moment de colindat susținut de corul Școlii Gimnaziale Nr. 10 din Bacău, coordonat de profesoara Ana Sicinschi. Participanții vor fi întâmpinați cu colaci și nuci, în spiritul Crăciunului tradițional, ca simbol al continuității obiceiurilor transmise din generație în generație.

Momentul central al evenimentului îl constituie Jocul Urșilor din Dărmănești, coordonat de profesoara Iustina Hazaparu. Totodată, despre semni­ficația și evoluția acestui obicei va vorbi Ștefan Bortoș, considerat cel mai vechi ursar din zona Bacăului.