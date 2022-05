Eveniment muzical la Ateneul Român

Corul de Copii și Tineret „Symbol - Jean Lupu”, dirijat de conferențiar universitar dr. Luminița Guțanu Stoian, a susținut în data de 17 mai 2022, la Ateneul Român, un concert de excepție. În cadrul evenimentului, renumitul ansamblu a avut câțiva invitați speciali, în frunte cu dirijorul fondator, profesorul arhidiacon Jean Lupu, și alți apreciați muzicieni: Claudia Codreanu, Ana Cebotari, Magdalena Faur și Andrei Predescu. Concertul a fost prezentat de doctorița Daniela Greere, fostă membră a Corului „Symbol”.

După restricțiile impuse în pandemie, care au dus la diminuarea numărului coriștilor și al spectatorilor, s-a revenit la normalitate. Pe întreg parcursul manifestării muzicale, dirijorii, coriștii și soliștii au entuziasmat spectatorii (care au umplut până la refuz sala), pe care i-au antrenat în fluxul irezistibil al muzicii. Publicul a perceput bucuria membrilor ansamblului și invitaților acestora de a cânta împreună, dorinţa de a face cunoscute creaţii valoroase ale repertoriului românesc și inter­na­țional. Aflați într-o colaborare de zile mari, muzicienii de pe scenă au oferit o adevărată lecţie de măiestrie interpretativă, pusă în slujba patrimoniului muzical şi a îmbogăţirii spirituale a auditorilor, a celor care au nevoia, gustul şi pasiunea de a asculta muzică de cea mai bună calitate.

În deschiderea concertului, sub bagheta inspirată a dirijoarei Luminița Guțanu Stoian, au fost prezentate câteva lucrări cu conținut religios. Am ascultat „Hristos a înviat!” în variantele compozitorilor Șt. Andronic, Al. Podoleanu și G. Musicescu. Am admirat excepțio­nala implicare afectivă și interpretarea plină de armonie, de dăruire, rafinament și bun gust a ansamblului. Programul a continuat cu piesa „Ziua Învierii” de Ion Popescu Pasărea (în aranjamentul lui Nicolae Lungu); lucrarea cu mare încărcătură spirituală a confirmat valoarea corului, precum și măiestria dirijorală. A urmat splendida lucrare „Iubi-Te-voi, Doamne” de Nicolae Lungu, a cărei muzică a impresionat puternic audiența și în care s-a remarcat prestația plină de emoție și sensibilitate a sopranei Maria Cazacu.

În primă audiție absolută a fost interpretată piesa „Rugă” a distinsei compozitoare Irina Odă­gescu, apreciată unanim pentru contribu­țiile inestimabile aduse patrimoniului coral românesc. Lucrarea de mare complexitate a beneficiat de aportul excepționalei mezzosoprane Claudia Codreanu și a bas-baritonului Andrei Predescu (în postură de recitator).

Pe alte coordonate stilistice s-a situat „Alunelul oltenesc”, lucrare antrenantă, de inspi­rație folclorică, scrisă de Nicolae Lungu; la pupitrul ansamblului s-a aflat îndrăgitul maestru Jean Lupu. Cu multă emoție și sensibilitate a fost redată în primă audiție absolută piesa „Al nostru cor - Symbol al tinereții”, a compozitorului Constantin Arvinte, în care Alexia Vasilescu a evoluat ca solistă; ansamblul a fost dirijat de doamna Luminița Guțanu Stoian și acompaniat de pianista Cristina Gheorghe. Programul a continuat cu emoțio­nantul „Cântec de leagăn” de Nicolae Lungu, dirijat de maestrul Jean Lupu, în care am admirat prestația artistică a sopranei Ana Cebotari și a violonistei Maria Crîngașu. În încheierea primei părți a concertului au fost prezentate piese antrenante, cu mare succes la public: „Tanțui, tanțui”, de M. Raihl, și aranjamentul cântecului mexican „La cucaracha” (realizat cu măiestrie de dirijoarea Luminița Guțanu Stoian).

Un regal artistic

În debutul părții a doua a programului, corul a interpretat alte câteva piese de inspirație folclorică, prilej de a etala o artă corală de mare virtuozitate, plină de prospețime și culoare. Publicul a fost cucerit de interpretarea piesei „Miorița” de Petre Ștefănescu, precum și a corului „Zorii secerătorului” de Alfred Mendelssohn (în aranjamentul maestrului Valentin Gruescu). A admirat în egală măsură varietatea liniilor melodice și bogăția imaginilor muzicale din „Maria neichii, Mărie” de Nicolae Lungu, în care corul a fost dirijat de maestrul Jean Lupu, având-o ca solistă pe talentata soprană Maria Cazacu.

În primă audiție absolută a fost prezentată „Ciuleandra” de Constantin Arvinte, în aranjamentul dirijoarei L. Guțanu Stoian. Sub bagheta domniei sale, Corul „Symbol” a oferit o variantă de excepție a cunoscutei lucrări. Publicul a admirat atât prestația vocală cuceritoare a Mariei Nistor, dar și realele sale calități actoricești. Piesa „Lăutăreasca” a compozitorului Vinicius Grefiens a adus un plus de culoare și elan în cadrul concertului.

În primă audiție au fost prezentate secvențe din muzica filmului „Veronica” de Temistocle Popa, în care am remarcat colaborarea artistică excelentă realizată între dirijoare, cor, solistele Maria Cazacu și Filoteea Chiriac și pianista Magdalena Faur (autoarea aranjamentului muzical). Prestația spectaculoasă a îmbinat cu măiestrie muzica, teatrul și mișcarea scenică.

Programul s-a încheiat cu lucrarea sugestivă, plină de fantezie și sensibilitate „Valurile Amurului” de M. Chiuss și Vl. Socolov; întregul eveniment a fost o demonstrație de artă dirijorală elevată și de interpretare corală la standardele cele mai înalte.

Pentru cei aflați în sala Ateneului, concertul a constituit un prilej de a admira acuratețea și omogenitatea ansamblului, capabil să realizeze subtile diferențe dinamice și agogice și să transmită un evantai bogat de sentimente și imagini muzicale. Prestaţia artistică s-a remarcat prin sinceritate, prin spontaneitate şi fantezie, prin rafinament dinamic şi agogic, printr-o inspirată viziune poetică și prin profunzime semantică. Am admirat calitatea expresivă şi sonoră, precum și timbralitatea cuceritoare a ansamblului, dezinvoltura şi naturaleţea cu care au fost prezentate ideile muzicale, dar şi preocuparea de a reliefa toate detaliile şi a le integra firesc în arhitectura lucrărilor.

Prin intermediul repertoriului prezentat, Corul „Symbol - Jean Lupu”, coordonat cu măiestrie de dirijorii cu personalitate carismatică, a oferit publicului un regal artistic neprețuit. Evenimentul muzical la care am asistat constituie o demonstrație elocventă a tinereții fără bătrânețe a adevăratelor valori culturale, în care profesionalismul, creativitatea și pasiunea constituie premisele reușitei artistice.

Concertul de la Ateneu a prezentat pe mai multe voci, din mai multe perspective, creații valoroase ale repertoriului coral, a omagiat compozitori valoroși din trecutul și prezentul muzicii românești, a evocat personaje cuceritoare, scene din viața laică și religioasă. A oferit publicului o interpretare situată la cote foarte înalte, în care epocile succesive păreau că se suprapun. A fost un periplu emoționant în istoria artei corale, ce a valorificat creații aflate sub semnul excelenței. A fost un exemplu elocvent de gratitudine și admirație din partea numeroșilor discipoli și foști colaboratori ai ansamblului, care au ținut să participe la evenimentul de la Ateneu.

Prin intermediul muzicii, dirijorii Jean Lupu și Luminița Guțanu Stoian, membrii Coralei „Symbol” și invitații lor, menționați anterior, cărora li s-au alăturat percuționistele Andrada Coneac și Maria Mihalache, au adresat publicului un emoționant mesaj de prietenie, de speranță și de încredere în valorile general-umane. Concertul de la Ateneu a constituit o adevărată sărbătoare deopotrivă pentru interpreți și pentru publicul fidel, care i-a însoțit pe coordonate muzicale diverse, în periplurile realizate în timp și spațiu.

Marele merit al fondatorului Corului „Symbol”, maestrul Jean Lupu, este acela de a fi dăruit publicului conștiința cunoașterii creației corale românești, printr-o susținută promovare în concertele sale. Trebuie menționat, în egală măsură, aportul important al distinsei dirijoare Luminița Stoian Guțanu, în procesul de formare profesională și spirituală a tinerei generații de coriști. Destinul maeștrilor dirijori a fost indestructibil legat de continua devenire și împlinire a artei corale românești, cu momentele ei de puternică strălucire. Prin contribuția lor, de o inestimabilă valoare, moștenirea trecutului s-a îmbogățit permanent cu lucrări contemporane, înscriind o pagină de înălțătoare mărturie în creația corală românească. Prestația artistică de excepție de pe scena Ateneului, răsplătită cu aplauzele entuziaste ale publicului, constituie o strălucită întruchipare a solidarității umane și un omagiu adus Frumosului, Binelui și Adevărului.