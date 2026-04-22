Expoziție comemorativă Ştefan Luchian

La Muzeul Național al Bucovinei din Suceava este deschisă, până la 21 iunie 2026, expoziția „Ștefan Luchian - un artist universal”, organizată în contextul comemorării a 110 ani de la moartea „pictorului florilor”. Vizitatorii pot admira 42 de tablouri semnate de marele pic­tor român, realizate în diferite tehnici şi pe diverse suporturi: flori, peisaje, portrete şi naturi statice.

Expoziția este finanțată de Consiliul Județean Suceava și realizată în colaborare cu Muzeul Naţional de Artă al României, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Fundaţia „Jean Louis Calderon” - Galeriile „Cornel Florea” şi Fundaţia pentru Artă, Natură şi Societate.

Născut la Ștefănești, în județul Botoșani, Ştefan Luchian este considerat un continuator al tradiţiei inaugurate de Nicolae Grigorescu şi Ion Andreescu.

