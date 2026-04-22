Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Expoziție comemorativă Ştefan Luchian

Expoziție comemorativă Ştefan Luchian

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 23 Aprilie 2026

La Muzeul Național al Bucovinei din Suceava este deschisă, până la 21 iunie 2026, expoziția „Ștefan Luchian - un artist universal”, organizată în contextul comemorării a 110 ani de la moartea „pictorului florilor”. Vizitatorii pot admira 42 de tablouri semnate de marele pic­tor român, realizate în diferite tehnici şi pe diverse suporturi: flori, peisaje, portrete şi naturi statice. 

Expoziția este finanțată de Consiliul Județean Suceava și realizată în colaborare cu Muzeul Naţional de Artă al României, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Fundaţia „Jean Louis Calderon” - Galeriile „Cornel Florea” şi Fundaţia pentru Artă, Natură şi Societate.

Născut la Ștefănești, în județul Botoșani, Ştefan Luchian este considerat un continuator al tradiţiei inaugurate de Nicolae Grigorescu şi Ion Andreescu. 
 

