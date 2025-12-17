Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău organizează azi, 18 decembrie, începând cu ora 14:00, în sala multimedia a instituției, un eveniment intitulat „Jocul Ursului”, dedicat obiceiurilor și
Expoziție de icoane la Conacul Bălceștilor
La Muzeul „Nicolae Bălcescu” din localitatea vâlceană cu același nume va putea fi admirată, până la 15 ianuarie 2026, o expoziție de icoane realizate de 14 cursanţi ai Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Râmnicu Vâlcea. Intitulată „Kallitis - Frumuseţea cea dintâi”, expoziţia este dedicată sărbătorilor de iarnă. „Dacă în gospodăria tradiţională icoana era aşezată pe peretele cu răsăritul, în conacele boiereşti ea îşi găsea locul în cele mai importante încăperi sau într-un paraclis special amenajat”, a subliniat Alexandru Zamfir, directorul Muzeului „Nicolae Bălcescu”, citat de Agerpres. Realizate în manieră bizantină, cu foiță de aur, aceste icoane reprezintă rezultatul unei încercări de a păstra vie tradiția iconografică românească.