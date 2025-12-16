Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Expoziție de icoane la Oradea

Expoziție de icoane la Oradea

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 17 Decembrie 2025

Secția Muzeului Orașului Oradea din Cetatea Oradea, găzduieşte azi, 17 decembrie 2025, de la ora 16:00, a V-a ediție a expoziției „Armonii sacre”, realizată de studenții programelor de studiu de licență Arte Plastice - Pictură și de master Arte Plastice și Multimedia, din cadrul Departamentului de Arte Vizuale al Facultății de Arte, Universitatea din Oradea.

Studenții, coordonați de lect. univ. dr. Titiana Alina Marcu, expun lucrări inspirate de estetica artei bisericești, cu trimiteri directe la tradiția picturii de icoane pe lemn și pe sticlă. Abordând o tematică diversă, creațiile sunt realizate în tehnici tradiționale, în special tempera cu emulsie de ou, conform informațiilor publicate pe site-ul mtariicrisurilor.ro.

În cadrul evenimentului au loc şi momente muzicale oferite de: Grupul vocal „Crisia” al Departamentului de Muzică, coordonat de lect. univ. dr. Florin Mariș Hin­su și conf. univ. dr. Oana Lianu, stu­denți ai Facul­tății de Litere, coor­donați de lect. univ. dr. Anca Tomoioagă, Grupul vocal „Floare de Lotus” al Liceului Teh­nologic „Felix” din Sân­martin, coordonat de Loredana Pantea, precum și Corul „Psalmodia Varadiensis” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, coordonat de pr. conf. univ. dr. Mihai Brie. 

 

