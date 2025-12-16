Expoziție de icoane la Oradea

Secția Muzeului Orașului Oradea din Cetatea Oradea, găzduieşte azi, 17 decembrie 2025, de la ora 16:00, a V-a ediție a expoziției „Armonii sacre”, realizată de studenții programelor de studiu de licență Arte Plastice - Pictură și de master Arte Plastice și Multimedia, din cadrul Departamentului de Arte Vizuale al Facultății de Arte, Universitatea din Oradea.

Studenții, coordonați de lect. univ. dr. Titiana Alina Marcu, expun lucrări inspirate de estetica artei bisericești, cu trimiteri directe la tradiția picturii de icoane pe lemn și pe sticlă. Abordând o tematică diversă, creațiile sunt realizate în tehnici tradiționale, în special tempera cu emulsie de ou, conform informațiilor publicate pe site-ul mtariicrisurilor.ro.

În cadrul evenimentului au loc şi momente muzicale oferite de: Grupul vocal „Crisia” al Departamentului de Muzică, coordonat de lect. univ. dr. Florin Mariș Hin­su și conf. univ. dr. Oana Lianu, stu­denți ai Facul­tății de Litere, coor­donați de lect. univ. dr. Anca Tomoioagă, Grupul vocal „Floare de Lotus” al Liceului Teh­nologic „Felix” din Sân­martin, coordonat de Loredana Pantea, precum și Corul „Psalmodia Varadiensis” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, coordonat de pr. conf. univ. dr. Mihai Brie.