Iubitorii de artă se pot bucura, până la 19 iulie, de splendida expoziție „Vermont și farmecul Belle Époque”, organizată la Art Safari New Museum în București. Expoziția cuprinde lucrări din toate etapele creației artistice a lui Nicolae Vermont (1866-1932), un artist apreciat, care a contribuit la modernizarea picturii românești. Printre operele expuse se află și câteva cu temă religioasă.
Găteala tivurilor, propusă pentru Lista UNESCO
La sfârșitul lunii martie, România, alături de Albania și Turcia, a depus dosarul multinațional „Oya/Găteala tivurilor, practica tradițională de înfrumusețare”, propus pentru înscriere pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Din partea României, procesul de identificare și documentare a acestei tehnici a fost coordonat de Asociația „Semne Cusute”, iar suportul tehnic a fost asigurat de cercetătoarea Ioana Baskerville, președinta Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Din grupul de lucru au făcut parte ONG-urile „Mândra Project” (Zestre Contemporană) din Țara Făgărașului și Asociația „ART - Meșteșugurile Prutului” din Iași, singurul din România acreditat la Convenția UNESCO, din 2003. Potrivit unei comunicări a Ministerului Culturii, comunitatea turco-tătară din România a constituit, de asemenea, un exemplu de bună practică. Găteala tivurilor reprezintă o practică veche, atestată în spațiul românesc și integrată într-un areal cultural extins, care cuprinde zonele est-mediteraneene și balcanice.