Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Lansarea proiectului „Pinacoteca București”

Lansarea proiectului „Pinacoteca București”

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 21 Aprilie 2026

Muzeul Municipiului Bucu­rești (MMB) organizează în 23 aprilie 2026, la Palatul Pinacotecii (Palatul Dacia-România), confe­rința „Un proiect care ne unește: Pinacoteca București”, eveniment ce marchează debutul lucrărilor de reabilitare a clădirii situate pe strada Lipscani nr. 18-20, viitorul sediu al Pinacotecii Municipiului București. În cadrul conferinței va fi anunțată intenția de lansare a unui concurs public de idei pentru amenajarea Pinacotecii ca institu­ție culturală contemporană, deschisă comunității și dialogului interdisciplinar, conform unui comunicat transmis de MMB. Agenda evenimentului include, totodată, prezentarea calendarului estimativ al lucrărilor și a etapelor următoare ale șantierului, conturarea viziunii asupra Pinacotecii București ca instituție culturală de referință, definirea cadrului general și a principiilor viitorului concurs public de idei, precum și identificarea modalităților prin care mediul profesional, academic și civic se poate implica în dezvoltarea proiectului.

