Muzeul Hărților prezintă, în parteneriat cu Centrul Național de Cartografie din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Facultatea de Geologie și Geofizică, expoziția temporară
Palatul Culturii și ieșenii
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași prezintă, prin Muzeul de Istorie a Moldovei, expoziția „Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste”.
Conceput ca un proiect de muzeografie participativă, demersul se concentrează pe modul în care clădirea-simbol a Iașiului se conturează în memoria celor care ajung la Palat și aleg să își creeze un suvenir, însușindu-și astfel, simbolic, imaginea clădirii. Expoziția va fi deschisă până la sfârșitul lunii decembrie. (A.D.)