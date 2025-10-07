Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Palatul Culturii și ieșenii

Palatul Culturii și ieșenii

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 07 Octombrie 2025

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași prezintă, prin Muzeul de Istorie a Moldovei, expo­ziția „Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste”.

Conceput ca un proiect de muzeografie participativă, demersul se concentrează pe modul în care clădirea-simbol a Iașiului se conturează în memoria celor care ajung la Palat și aleg să își creeze un suvenir, însușindu-și astfel, simbolic, imaginea clădirii. Expo­ziția va fi deschisă până la sfârșitul lunii decembrie. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Palatul Culturii  -   Complexul Muzeal National Moldova  -   expozitie
Alte articole din Cultură
  • Descoperă lumea prin hărți Cultură
    Descoperă lumea prin hărți

    Muzeul Hărților prezintă, în parteneriat cu Centrul Național de Cartografie din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Facultatea de Geologie și Geofizică, expoziția temporară

    07 Oct, 2025
  • Interferențe balcanice Cultură
    Interferențe balcanice

    Galeriile de Artă ale Academiei Române găzduiesc expoziţia internaţională de pictură, icoane, fotografie şi artă decorativă, intitulată „Interferenţe balcanice”. Aflată la cea de-a cincea ediție,

    07 Oct, 2025
  • Povești din camerele maramureșene Cultură
    Povești din camerele maramureșene

    Muzeul Național al Țăranului Român organizează, azi, 7 octombrie, de la ora 18:00, în sala Media, o nouă întâlnire din seria Confe­rințelor de la Șosea. Anamaria Iuga și Ioana Popescu vor dialoga despre

    07 Oct, 2025
  • Vizită ghidată în arta olandeză Cultură
    Vizită ghidată în arta olandeză

    Muzeul Național de Artă al României invită publicul sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 12:00, la o nouă vizită tematică în Galeria de Artă Europeană, dedicată „secolului de aur” olandez. Prezentarea

    07 Oct, 2025
