Parcul etnografic din Cluj-Napoca va fi revitalizat

Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, în cadrul căruia este amenajat cel mai vechi muzeu în aer liber din România (1929), va fi revitalizat printr-o finanțare în valoare de 23 de milioane de lei, din fonduri europene. În cadrul proiectului este prevăzută și amenajarea pădurii-parc Hoia. De asemenea, potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Cluj, va fi amenajat și un Sat de vacanţă, cu o curte pentru evenimente şi tradiţii şi o altă curte pentru meşteşuguri şi artă culinară tradiţională, prevăzută cu spaţii destinate organizării de ateliere cu tematică tradiţională - de ceramică tradiţională, de prelucrare a lemnului, de prelucrare a textilelor, de croitorie, de pictură pe sticlă şi lemn. Satul de vacanţă va mai include o bucătărie tradiţională destinată activităţilor culinare cu public, o şură de joc, un cuptor de pâine, un magazin pentru produse tradiţionale, un cuptor de ceramică şi un pavilion.