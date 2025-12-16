Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Patrimoniul cultural românesc va fi digitalizat

Patrimoniul cultural românesc va fi digitalizat

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 17 Decembrie 2025

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), a semnat contractul de finanţare pentru proiectul eMonumente, o bază digitală care va îngloba informaţiile despre monumentele istorice - atât pe cele dispersate în arhive şi instituţii, cât şi pe cele rezultate din documentarea şi inventarierea digitală la nivel naţional. Proiectul, în valoare de peste 17 milioane de euro, va fi implementat în parteneriat cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Centrul Naţional de Cartografie, într-un interval de 48 de luni.

„eMonumente va oferi publicului acces rapid la informaţii despre monumente şi va crea noi oportunităţi pentru educaţie, turism şi dezvoltare locală”, a declarat Andras Istvan Demeter, ministrul culturii, într-un comunicat de presă.

Vor fi inventariate pe teren și documentate digital circa 20.000 de monumente istorice de pe întreg teritoriul țării, iar alte 2.000 de obiective vor fi digitizate 3D. De asemenea, vor fi realizate fişe digitale detaliate şi fotografii actualizate pentru fiecare monument, hărţi turistice interactive care integrează monumentele şi oferă acces facil vizitatorilor, etichete QR pe monumente, care permit accesul rapid la informaţii şi resurse digitale. 

 

