Patrimoniul cultural românesc va fi digitalizat

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), a semnat contractul de finanţare pentru proiectul eMonumente, o bază digitală care va îngloba informaţiile despre monumentele istorice - atât pe cele dispersate în arhive şi instituţii, cât şi pe cele rezultate din documentarea şi inventarierea digitală la nivel naţional. Proiectul, în valoare de peste 17 milioane de euro, va fi implementat în parteneriat cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Centrul Naţional de Cartografie, într-un interval de 48 de luni.

„eMonumente va oferi publicului acces rapid la informaţii despre monumente şi va crea noi oportunităţi pentru educaţie, turism şi dezvoltare locală”, a declarat Andras Istvan Demeter, ministrul culturii, într-un comunicat de presă.

Vor fi inventariate pe teren și documentate digital circa 20.000 de monumente istorice de pe întreg teritoriul țării, iar alte 2.000 de obiective vor fi digitizate 3D. De asemenea, vor fi realizate fişe digitale detaliate şi fotografii actualizate pentru fiecare monument, hărţi turistice interactive care integrează monumentele şi oferă acces facil vizitatorilor, etichete QR pe monumente, care permit accesul rapid la informaţii şi resurse digitale.