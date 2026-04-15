Picturi cu temă vegetală

Iubitorii de artă pot admira, până pe data de 2 mai, expoziția „Spiritul naturii”, cu picturi semnate de Cristina Lupescu, la Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR), sediul din Calea Griviței 64-66. „Expoziția cuprinde lucrări din aceeași categorie tematică, sursele creațiilor fiind în extraordinara lume vegetală, de unde artista extrage fragmente de forme. Magnolii, flori de bumbac, flori de măr, flori de cireș, crini, crizanteme, trandafiri curgători, flori exotice ș.a. sunt subiecte-pretext pe care artista le abordează pentru a recrea o lume de forme plastice plină de vibrație, pulsație, lumină și culoare”, se arată pe pagina de Facebook a MNLR. Programul de vizitare este de marți până sâmbătă, în intervalul orar 10:00-8:00.