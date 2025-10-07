Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Povești din camerele maramureșene

Povești din camerele maramureșene

Data: 07 Octombrie 2025

Muzeul Național al Țăranului Român organizează, azi, 7 octombrie, de la ora 18:00, în sala Media, o nouă întâlnire din seria Confe­rințelor de la Șosea. Anamaria Iuga și Ioana Popescu vor dialoga despre interioarele caselor mara­mu­reșene actuale, despre schimbare și despre obiectele din spațiul festiv, numit de localnici „camera de parade”, „casa dinainte” sau „casa bună”. Sunt obiecte care au povești de spus şi care fac din locu­rile maramureșene imagini inconfundabile. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National al Taranului Roman  -   conferinta
