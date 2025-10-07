Muzeul Hărților prezintă, în parteneriat cu Centrul Național de Cartografie din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Facultatea de Geologie și Geofizică, expoziția temporară
Povești din camerele maramureșene
Muzeul Național al Țăranului Român organizează, azi, 7 octombrie, de la ora 18:00, în sala Media, o nouă întâlnire din seria Conferințelor de la Șosea. Anamaria Iuga și Ioana Popescu vor dialoga despre interioarele caselor maramureșene actuale, despre schimbare și despre obiectele din spațiul festiv, numit de localnici „camera de parade”, „casa dinainte” sau „casa bună”. Sunt obiecte care au povești de spus şi care fac din locurile maramureșene imagini inconfundabile. (A.D.)