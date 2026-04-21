Cele mai importante zone etnografice din Maramureș vor fi promovate, în perioada 25-26 aprilie, în cadrul evenimentului anual „Primăvara în Satul de pe Dealul Florilor”, organizat de Muzeul Satului din Baia Mare. Invitații acestei ediții vor fi artiști din localitatea Biserica Albă - Ucraina.

„Pe durata celor două zile vom vernisa expoziţia «Săpânţa: memorie şi continuitate». În cadrul aceluiaşi eveniment, muzeul va introduce în circuitul turistic de vizitare casa Prislop, recent restaurată”, a declarat Monica Mare, managerul muzeului.

Pe toată durata manifestării va avea loc un târg de produse tradiţionale, la care vor participa producători şi meşteri populari din judeţul Maramureş. Duminică, 26 aprilie, la bisericuţa de lemn din interiorul muzeului va fi oficiată slujba religioasă.

