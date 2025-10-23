Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Regina Maria, ambasador al istoriei și artei populare românești

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 23 Octombrie 2025

La sediul Institutului Cultural Român (ICR) din Viena este deschisă, până la data de 27 noiembrie 2025, expoziția intitulată „Regina Maria - Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, dedicată vieții, personalității și contribuției esențiale a Reginei Maria la formarea României moderne. Proiectul valorifică frumusețea și bogăția tradițiilor și a artei populare românești, evidențiind demnitatea și pasiunea cu care Regina Maria a promovat aceste valori autentice, atât prin activitatea sa politică, cât și prin creația culturală.

Evenimentul este organizat de ICR și Muzeul Județean de Istorie Brașov, în colaborare cu Ambasada României în Republica Austria, cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria. Expoziția reunește documente, fotografii de epocă, obiecte personale, creații artistice și imagini de arhivă care o înfățișează pe principesa moștenitoare și, ulterior, pe Regina Maria a României purtând costume populare, fotografiată în reședințele sale de la Bicaz, Bran, Cotroceni sau Peleș. Materialele sunt completate de imagini inedite din perioada 1893-1936, însoțite de texte explicative și fragmente selectate din scrierile reginei, potrivit informațiilor publicate pe site‑ul icr.ro.

De asemenea, vizitatorii pot admira o selecție de ilustrații din cărțile pentru copii scrise de Regina Maria, lucrări care se remarcă prin bogăția desenelor inspirate de motivele costumelor tradiționale și de obiectele decorate cu simboluri populare românești.

Expoziția „Regina Maria - Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești” a fost inaugurată inițial la Muzeul Național Cotroceni, fiind ulterior prezentată în mai multe orașe din România, printre care Oradea, Râșnov, Brașov, Iași și Timișoara. La nivel internațional, aceasta a fost itinerată în Statele Unite ale Americii, la Bruxelles, Paris, Dublin, Montreal, Quebec și Lisabona. 

 

Citeşte mai multe despre:   Institutul Cultural Roman  -   expozitie
