Regina Maria, ambasador al istoriei și artei populare românești

La sediul Institutului Cultural Român (ICR) din Viena este deschisă, până la data de 27 noiembrie 2025, expoziția intitulată „Regina Maria - Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, dedicată vieții, personalității și contribuției esențiale a Reginei Maria la formarea României moderne. Proiectul valorifică frumusețea și bogăția tradițiilor și a artei populare românești, evidențiind demnitatea și pasiunea cu care Regina Maria a promovat aceste valori autentice, atât prin activitatea sa politică, cât și prin creația culturală.

Evenimentul este organizat de ICR și Muzeul Județean de Istorie Brașov, în colaborare cu Ambasada României în Republica Austria, cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria. Expoziția reunește documente, fotografii de epocă, obiecte personale, creații artistice și imagini de arhivă care o înfățișează pe principesa moștenitoare și, ulterior, pe Regina Maria a României purtând costume populare, fotografiată în reședințele sale de la Bicaz, Bran, Cotroceni sau Peleș. Materialele sunt completate de imagini inedite din perioada 1893-1936, însoțite de texte explicative și fragmente selectate din scrierile reginei, potrivit informațiilor publicate pe site‑ul icr.ro.

De asemenea, vizitatorii pot admira o selecție de ilustrații din cărțile pentru copii scrise de Regina Maria, lucrări care se remarcă prin bogăția desenelor inspirate de motivele costumelor tradiționale și de obiectele decorate cu simboluri populare românești.

Expoziția „Regina Maria - Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești” a fost inaugurată inițial la Muzeul Național Cotroceni, fiind ulterior prezentată în mai multe orașe din România, printre care Oradea, Râșnov, Brașov, Iași și Timișoara. La nivel internațional, aceasta a fost itinerată în Statele Unite ale Americii, la Bruxelles, Paris, Dublin, Montreal, Quebec și Lisabona.