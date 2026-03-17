„Repwartaje 1942-1943” - între propagandă și realitatea războiului

La Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) din București va avea loc, în 19 martie 2026, vernisajul expoziției „Repwartaje 1942-1943”, prin care este prezentată realitatea brută a celui de-Al Doilea Război Mondial, necosmetizată de presa și propaganda de război, fiind puse în lumină diferențele dintre adevărul prezentat în ziare și cel existent pe câmpul de luptă, anunţă MNIR într-un comunicat de presă.

Expoziția include un studiu de caz dedicat drumului „triumfal” al Armatei Române spre Stalingrad în anul 1942, urmat de înfrângerea de la începutul anului 1943. Pe de altă parte, sunt prezentate repwartajele care au devenit instrumente de propagandă, într-un context în care dezinformarea și lansarea de știri false erau ușor de realizat în lipsa altor canale de informare în timp real.

Presa epocii a avut rolul de a modela percepția realității pentru menținerea unității interne, astfel încât populația să accepte, să susțină și să participe activ la război, indiferent de costurile umane și materiale. În deceniile care au urmat celui de-Al Doilea Război Mondial, ziarele, cărțile, filmele artistice și documentarele au contribuit la consolidarea ideii unui adevăr absolut, conform aceleiaşi surse. Expoziția va fi deschisă până în luna mai 2026.