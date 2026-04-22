Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

„Săptămâna Bibliotecilor" la Ipotești

„Săptămâna Bibliotecilor” la Ipotești

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 23 Aprilie 2026

Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” va organiza, la 24 aprilie 2026, o nouă ediție a „Săptămânii Naționale a Bibliotecilor”. Programul include dezbaterile intitulate „Biblioteci în dialog” și „Trei scrii­tori - trei romane”, la care vor participa scriitori, bibliotecari și elevi, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a instituției. În cadrul evenimentului, publicul va avea ocazia să viziteze expoziția „Manuscrise eminesciene”. Detalii suplimentare despre programul ac­tivităților sunt disponibile pe site

Citeşte mai multe despre:   Memorialul Ipoteşti
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură