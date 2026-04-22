La Muzeul Național al Bucovinei din Suceava este deschisă, până la 21 iunie 2026, expoziția „Ștefan Luchian - un artist universal”, organizată în contextul comemorării a 110 ani de la moartea „pictorului
„Săptămâna Bibliotecilor” la Ipotești
Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” va organiza, la 24 aprilie 2026, o nouă ediție a „Săptămânii Naționale a Bibliotecilor”. Programul include dezbaterile intitulate „Biblioteci în dialog” și „Trei scriitori - trei romane”, la care vor participa scriitori, bibliotecari și elevi, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a instituției. În cadrul evenimentului, publicul va avea ocazia să viziteze expoziția „Manuscrise eminesciene”. Detalii suplimentare despre programul activităților sunt disponibile pe site.