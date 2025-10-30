Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Tunurile din fața Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 30 Octombrie 2025

Cele două tunuri Krupp, construite în 1871, care străjuiesc statuia domnitorului Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate, cu finanțare asigurată de primăria orașului. Potrivit managerului Andrei Apreotesei, procesul ar putea fi finalizat până la 1 decembrie 2025. „Cea mai mare provocare este timpul, pentru că trebuie să realizăm curăţare şi completări, acolo unde se poate face, lustruire şi redarea feţei tunului aşa cum era odată partea originală. Este prima restaurare a acestor tunuri. De aceea este şi o mare provocare pentru noi”, a declarat Mihaela Simon, restaurator expert, citată de Agerpres. Cele două tunuri au fost construite în 1871 și au fost donate de regele Carol I al României în anul 1883, cu ocazia dezvelirii statuii lui Ștefan cel Mare, la prima vizită a regelui, după încoronare, la Iași. Tunurile sunt trofee din Războiul de Independenţă, de pe fronturile din Bulgaria, capturate de la turci de regimentul de dorobanţi din Copou. 

