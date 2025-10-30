Tunurile din fața Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate

Cele două tunuri Krupp, construite în 1871, care străjuiesc statuia domnitorului Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate, cu finanțare asigurată de primăria orașului. Potrivit managerului Andrei Apreotesei, procesul ar putea fi finalizat până la 1 decembrie 2025. „Cea mai mare provocare este timpul, pentru că trebuie să realizăm curăţare şi completări, acolo unde se poate face, lustruire şi redarea feţei tunului aşa cum era odată partea originală. Este prima restaurare a acestor tunuri. De aceea este şi o mare provocare pentru noi”, a declarat Mihaela Simon, restaurator expert, citată de Agerpres. Cele două tunuri au fost construite în 1871 și au fost donate de regele Carol I al României în anul 1883, cu ocazia dezvelirii statuii lui Ștefan cel Mare, la prima vizită a regelui, după încoronare, la Iași. Tunurile sunt trofee din Războiul de Independenţă, de pe fronturile din Bulgaria, capturate de la turci de regimentul de dorobanţi din Copou.