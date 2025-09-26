Vizitare cu restricții în turlele Catedralei Notre Dame

Cele două turle gotice ale Catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise recent pentru turişti, la nouă luni după restaurarea bisericii în urma incendiului devastator din aprilie 2019, transmite dpa. Deși au fost afectate în mică măsură de incendiu, turlele înalte de 69 de metri au fost complet restaurate, iar traseul de vizitare a fost regândit pentru a deveni „o experienţă care inspiră”, a declarat Marie Lavandier, preşedinta Centrului pentru Monumente Naţionale din Franţa.

Turul, care durează aproximativ 45 de minute, începe în turnul sudic, cu urcarea a 424 de trepte până în clopotniţă, anterior inaccesibilă pentru vizitatori; se ajunge pe terase, unde se pot vedea pentru prima dată de aproape clopotele principale ale catedralei, Emmanuel, care cântărește 13 tone, şi Marie; apoi traseul trece prin Curtea Cisternelor, un loc cu rezervoare care captau apa de ploaie până în secolul al 18-lea. Curtea face legătura între turle, oferă privelişti noi ale catedralei şi ale Parisului şi permite vizitatorilor să arunce o privire spre „pădure”, şarpanta reconstruită după incendiu. Coborârea se face prin turnul nordic.

Vizitarea este mai dificilă decât în cazul catedralei, existând limită de 400.000 de vizitatori pe an, adică circa 1.100 zilnic (față de 30.000 zilnic în catedrală), ceea ce a impus un număr de persoane care pot intra pentru un tur de maximum 19. În timp ce intrarea în catedrală este gratuită, cea în turnuri costă 16 euro, iar biletele sunt disponibile online.