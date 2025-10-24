Asistență psihologică pentru copiii, părinții și profesorii afectați de explozia din Rahova

Data: 24 Octombrie 2025

Fundația World Vision România (WVR), împreună cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București - Laboratorul de Psihologie Clinică a Copilului, Adolescentului și Familiei, a lansat un program de asis­tență psihologică și sprijin emoțional destinat copiilor, părinților și profesorilor afectați de evenimentul dramatic din cartierul bucureştean Rahova. Beneficiar al programului este Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” aflat în proximitatea blocului unde s-a produs tragedia.

Programul este implementat voluntar de către o echipă de 50 de psihologi, consilieri școlari și specialiști în protecția copilului şi se desfăşoară pe mai multe paliere, inclusiv „o serie de recomandări pentru copii, părinți, profesori și adulți despre cum pot gestiona stresul posttraumatic, realizate de Laboratorul de Psihologie Clinică a Copilului, Adolescentului și Familiei din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației - Universitatea București”. Programul cuprinde şi sesiuni de consiliere psihologică individuală pentru elevi, părinți sau profesori, în funcție de nevoi și la cerere; sesiuni de sprijin emoțional pentru clasele afectate, desfășurate online, „care vor consolida abilitățile copiilor de a depăși momentele dificile, de activare a resurselor personale și de grup, precum și de a reduce riscul dezvoltării stresului posttraumatic”.

Sunt create, totodată, grupuri de suport pentru cadrele didactice, „pentru sprijin emoțional și consolidarea sentimentului de siguranță în școală, în funcție de nevoi și la cerere”, precum şi o linie telefonică de sprijin emoțional, „unde un specialist World Vision România în protecția copilului oferă asistență individuală și referire către suport specializat”.

Potrivit WVR, când se întâmplă ceva neprevăzut și dureros, de exemplu o explozie, un accident sau o altă întâmplare extremă, „copiii pot rămâne cu neliniște, teamă și multe întrebări la care nu știu cum să răspundă”, astfel că sunt esenţiale câteva abordări care pot ajuta şi pe care specialiştii le aduc la cunoştinţa copiilor şi părinţilor/adulţilor, prin intermediul programului amintit. (O.N.)