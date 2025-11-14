Atenţie la starea emoţională a copiilor

Data: 14 Noiembrie 2025

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Timiş, Aura Danielescu, a transmis un mesaj către toate unităţile de învăţământ din judeţ, „ca îndemn la reflecţie şi la o mai mare atenţie acordată stării emoţionale a copiilor şi adolescenţilor”, după ce o adolescentă de 17 ani, elevă în clasa a XII-a la Liceul de Informatică din Timişoara, s-a sinucis: „(...) Tulburările emoţionale, presiunea socială, singurătatea, lipsa de sens - toate se amestecă într-un univers interior fragil, pe care adesea nu îl înţelegem suficient. De aceea, mai presus de manuale, planificări şi evaluări, avem datoria de a-i vedea. Să-i privim cu adevărat, să le citim ochii şi sufletul, să simţim când tăcerea lor devine strigăt”. Aceasta i-a rugat pe profesori să folosească toate resursele disponibile nu doar pentru a-i învăţa să ştie, „ci să fie oameni, sensibili, conştienţi, vii”. (O.N.)