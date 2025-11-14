Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Atenţie la starea emoţională a copiilor

Data: 14 Noiembrie 2025

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Timiş, Aura Danielescu, a transmis un mesaj către toate unităţile de învăţământ din judeţ, „ca îndemn la reflecţie şi la o mai mare atenţie acordată stării emoţionale a copiilor şi adolescenţilor”, după ce o adolescentă de 17 ani, elevă în clasa a XII-a la Liceul de Informatică din Timişoara, s-a sinucis: „(...) Tulburările emoţionale, presiunea socială, singurătatea, lipsa de sens - toate se amestecă într-un univers interior fragil, pe care adesea nu îl înţelegem suficient. De aceea, mai presus de manuale, planificări şi evaluări, avem datoria de a-i vedea. Să-i privim cu adevărat, să le citim ochii şi sufletul, să simţim când tăcerea lor devine strigăt”. Aceasta i-a rugat pe profesori să folosească toate resursele disponibile nu doar pentru a-i învăţa să ştie, „ci să fie oameni, sensibili, conştienţi, vii”. (O.N.)

