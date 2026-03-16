Bugetul Ministerului Educaţiei, aprobat  în comisii

Data: 20 Martie 2026

Comisiile reunite de buget-finanţe ale Parlamentului au dat marţi, 17 martie 2026, raport favorabil bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care „este mai mare cu 4%”, pentru educaţie, iar „cel pentru cercetare creşte cu 20%”, potrivit ministrului Mihai Dimian, citat de Agerpres. Prin implementarea proiectelor PNRR se va asigura o reformă a infrastructurii „şi după aceea încercăm să acţionăm diferenţiat în funcţie de problemele identificate”, a precizat ministrul. El a mai spus parlamentarilor din comisie că „educaţia va fi primul domeniu care va ieşi din situaţia de criză” şi că discuţiile pe care le-a avut cu reprezentanţii sindicatelor din învăţământ au fost „constructive de ambele părţi”. (O.N.)