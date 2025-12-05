Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Educaţie 

Burse pentru elevii etnici români din Ucraina 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 05 Decembrie 2025

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a selectat 90 de asociaţii şi fundaţii în vederea derulării Programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina”, care prevede acordarea de burse de studiu elevilor etnici români înscriși în clasele I-II, în anul școlar 2024-2025, în școlile din Ucraina cu predare în limba română ca limbă maternă sau cu predarea unor materii în limba română. Cuantumul bursei va fi de 2.000 de lei/elev. Consulul general al României la Cernăuţi, Irina Loredana Stănculescu, a spus, potrivit Agerpres, că România a acordat în 2025 românilor de pretutindeni fonduri nerambursabile în valoare de 3,5 milioane de euro, iar din această sumă 2,4 milioane de euro au mers către românii din regiunea Cernăuţi. Totodată, peste 1.200 de elevi din regiunea Cernăuţi au participat anul acesta la taberele ARC, finanţate din bugetul DRP. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   burse   -   Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
