Burse pentru elevii etnici români din Ucraina 

Data: 05 Decembrie 2025

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a selectat 90 de asociaţii şi fundaţii în vederea derulării Programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina”, care prevede acordarea de burse de studiu elevilor etnici români înscriși în clasele I-II, în anul școlar 2024-2025, în școlile din Ucraina cu predare în limba română ca limbă maternă sau cu predarea unor materii în limba română. Cuantumul bursei va fi de 2.000 de lei/elev. Consulul general al României la Cernăuţi, Irina Loredana Stănculescu, a spus, potrivit Agerpres, că România a acordat în 2025 românilor de pretutindeni fonduri nerambursabile în valoare de 3,5 milioane de euro, iar din această sumă 2,4 milioane de euro au mers către românii din regiunea Cernăuţi. Totodată, peste 1.200 de elevi din regiunea Cernăuţi au participat anul acesta la taberele ARC, finanţate din bugetul DRP. (O.N.)