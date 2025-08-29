Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Cheltuielile cu educația sunt o investiție, nu un cost”

Data: 29 August 2025

Investițiile în educație, în întreaga Europă, sunt în creștere, stimulând competitivitatea UE, evidenţiază un raport al Comisiei Europene, intitulat „Investițiile în educație 2025”. Documentul detaliază mai multe beneficii economice și sociale și arată că investițiile publice în educație sunt în curs de redresare după problemele cauzate de pandemia de COVID-19. 

„Cheltuielile cu educația sunt o investiție, nu un cost. Iar UE trebuie să fie pregătită pentru viitor. Ten­dința ascendentă evidențiată în raportul «Investițiile în educație 2025» arată că, în întreaga UE, educația este din nou un motor al compe­titivității și al rezilienței economice. Acesta este motivul pentru care următorul cadru financiar multianual propus, prezentat la 16 iulie 2025, sprijină sporirea finanțării pentru educație și competențe, prin intermediul planurilor de parteneriate naționale și regionale, al unui nou Fond european pentru competitivitate și al programului Erasmus+ consolidat”, a declarat comisarul european Roxana Mînzatu, vicepre­ședinta executivă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire. Potrivit datelor prezentate pe site-ul Reprezentanţei Comisiei Europene în România, țările din UE au cheltuit 806 miliarde de euro pentru educație, în anul 2023. Totodată, cheltuielile naționale pentru edu­cație au atins, în medie, 9,6% din totalul cheltuielilor publice și 4,7% din produsul intern brut, cu variații între statele membre. În 2023, alocarea bugetară pentru educaţie în România a fost de doar 3,2% din PIB, situându-se în coada clasamentului. „Aproximativ 148 de miliarde de euro au fost alocate special pentru educație și competențe în perioada 2021-2027 prin intermediul unor instrumente ale UE precum Erasmus+ şi Fondul social european+. O sumă suplimentară de 75 de miliarde de euro a fost pusă la dispoziție pentru investiții în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență pentru perioada 2021-2026. Un sprijin suplimentar pentru cercetare în domeniul educa­ției este disponibil prin intermediul programului Orizont Europa”, a mai precizat sursa citată. 

Potrivit CE, persoanele cu un nivel mai ridicat de educație tind să câștige mai mult. De exemplu, doar un an suplimentar de educație poate spori venitul unei persoane cu 7% în Europa. Raportul „Investițiile în educație 2025” este disponibil online. (O.N.)

 

