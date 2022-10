Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în data de 28 septembrie 2022, a avut loc consfătuirea profesorilor de religie și discipline teologice din București, la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Capitală, organizată și moderată de către domnul Cristian Alexa, inspector școlar pentru religie.

Consfătuirea s-a desfășurat în format mixt, fizic și online, cu participarea conf. univ. dr. Vasile Timiș, inspector general la Ministerul Educației. Acesta a transmis felicitări și urări de bine participanților, îndemnându-i, tot­odată, la sporirea discernământului, la lucrul în echipă, la gestionarea și valorificarea optimă a timpului didactic, astfel încât fiecare oră de religie să-și pună o amprentă asupra elevilor, care să aibă efect benefic, ulterior, asupra familiilor acestora. De asemenea, a îndemnat profesorii de religie la o autoevaluare corectă și la pregătirea profesională conti­nuă.

Din partea CNPEE, doamna consilier Mihaela Zăbavă a prezentat câteva dintre provocările apărute în acest an școlar, la nivelul sistemului de educație din România în general și în privința orei de religie în special, începând chiar de la structura anului școlar pe module, ceea ce presupune, în primul rând, adaptarea plani­fi­că­rilor calendaristice elaborate de pro­fesori. S-a subliniat importanța parcurgerii noului ghid „Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022-2023 - Disciplina Religie”, elaborat pentru profesorii de liceu de către specialiști selectați. Acesta cuprinde, între altele, și modele de planificare, dar și teste de evaluare etc. De asemenea, au fost indicate participanților resursele ce pot fi accesate privind informații despre curriculum, despre susținerea examenelor de titularizare și definitivat, dar și resurse educaționale deschise (rocnee.eu; su­biecte.edu.ro; definitivat.edu.ro; www.educred.ro, red-religie.ro, e-religie.ro etc.). S-a realizat o prezentare comparativă a unor aspecte din ve­chiul Regulament-cadru de organizare şi funcţio­nare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) și cel nou.

Domnul Romeo Moșoiu, consilier la Ministerul Educației, a menționat importanța cursurilor de formare pentru disciplinele opționale aprobate de Ministerul Educaţiei și cu binecuvântarea Sfân­tului Sinod al BOR („Pregătiți pentru viață. Edu­cație pentru viață și comunitate”, „Mai întâi caracterul” și „Adoles­cen­ță și autocunoaștere”), invitând profesorii de religie la predarea acestor discipline opționale și la alcătuirea altor opționale compatibile cu pre­darea religiei, care să poată fi incluse în curriculum, la decizia școlii (CDȘ). Domnul consilier a reamintit partici­panților cât de privilegiat este statutul profesorului de religie, care predă unui număr mare de elevi, începând cu clasa pregătitoare până la sfâr­și­tul ciclului liceal, dar și despre responsabilitatea enormă presupusă de acest privilegiu.

Pr. prof. univ. dr. Nicușor Bel­di­man, consilier patriarhal în cadrul Sec­torului Teologic-edu­cațional al Pa­triarhiei Române, a transmis un mesaj de felicitare din partea Prea­fe­ricitului Părinte Patriarh Daniel și a enumerat câteva dintre demersurile Patriarhiei Române privitoare la susținerea orei de religie în școală, din anul curent. A fost amintit cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur cu privire la sufletul copilului, ca o perlă care poate fi modelată doar într-un anumit răstimp, precum și învățătura pedagogului creștin Simion Mehedinți despre educatorul adevărat, care-L are drept model pe Hristos Domnul, Peda­gogul desă­vâr­șit.

Pr. George Jambore, inspector patriarhal la Sectorul Teologic-educa­țional al Patriarhiei Române, i-a felicitat pe cei prezenți pentru lucrarea misionară depusă și i-a îndemnat pe profesori să-i ajute pe copii să descopere mai mult valoarea rugăciu­nii, care aduce harul Duhului Sfânt în inima omului și îl ferește de păcat. De asemenea, participanții au fost invitați să intensifice colaborarea cu parohiile, în cadrul parteneriatului Școală - Biserică, precum și implicarea în activitățile Asociației Profesorilor de Religie.

Misiunea specială a profesorului de religie

Pc. diac. Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul Sectorului Învă­ță­mânt și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a invocat exemplul Sfântului Voievod Neagoe Basarab, prin învățăturile pe care acesta le-a adresat fiului său în privința unei trăiri creștine auten­tice și a unei vieți de rugăciune, spre apropierea de Dumnezeu, ca model pentru profesorii de religie, care au îndatorirea de a-i îndruma pe elevi prin exem­plul personal și prin cuvânt, ținând cont de sensibilitatea deosebită a acestora. Acesta a propus celor prezenți să invite specialiști din domenii conexe la orele de religie, care să discute cu elevii despre diferite pericole existente în societate și despre urmările acestora. O altă propunere inte­re­santă a fost aceea ca elevii să poată fi incluși în programul catehetic al parohiei, cu colaborarea profesorului de religie. Cei prezenţi au fost invitați, de asemenea, să participe sau/și să coordoneze proiecte educaționale diverse, care au un impact deosebit asupra elevilor și părinților.

Au luat cuvântul și pr. prof. dr. Marian Col­țan, director al Semina­rului Teologic Ortodox, precum și re­prezentanți ai cultelor religioase, care au adresat mesaje de încurajare profesorilor de religie, cu privire la rodul peste timp al implicării lor în procesul educațional, fiind prezentate și ofertele școlilor teologice.

Domnul inspector școlar Cristian Alexa a prezentat principalele acti­vități derulate la nivelul municipiu­lui București, în anul școlar 2021-2022, la disciplina Religie, fiind evi­den­țiat numărul mare de inspecții de grad realizate și rezultatele deo­se­bite obținute la olimpiadele șco­lare. S-au menționat și unele situații pro­blematice, privitoare la câteva abuzuri semnalate, legate de cererile de retragere de la ora de religie. Profesorii de religie prezenți au fost îndemnați să se implice mai mult în organizarea și desfășurarea Olim­piadei naționale interdisciplinare de limba și literatura română și religie, „Cultură și Spiritualitate româ­neas­că”, dar și în privința parteneriatului Școală - Biserică.

Toți invitații au insistat asupra misiunii speciale a profesorului de re­ligie, care vine în completarea și sus­ținerea educației religioase oferite copiilor și tinerilor în familie și Bise­rică: o chemare sfântă, care implică o mare res­ponsabilitate. Totodată, aceștia și-au ma­nifestat deschiderea spre dialog, în sensul găsirii de soluții la orice situație problematică apă­ru­tă și în vederea derulării unor pro­iecte comune.

Prezenta consfătuire va fi urmată de organizarea cercurilor metodice pe sectoare, în cadrul cărora se vor de­talia diverse aspecte legislative și metodice, care îi vizează pe profesorii de religie, sub coordonarea domnului inspector Cristian Alexa și cu participarea corpului de metodiști pentru disciplina Religie.