Cursuri de prim ajutor pentru elevi şi profesori

Data: 26 Septembrie 2025

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti au încheiat un parteneriat care are ca obiectiv principal implementarea unui program de instruire privind resuscitarea de bază (BLS - Basic Life Support) adresat elevilor şi profesorilor. Parteneriatul se va derula pe parcursul unui an şcolar, iar sesiunile teoretice și practice vor fi susținute de medici specialiști, rezidenți și studenți ai Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.

„Prin aceste activităţi se urmăreşte formarea şi consolidarea competenţelor de acordare a primului ajutor; creşterea nivelului de responsabilitate privind respectarea regulilor de siguranţă şi prevenirea accidentelor; reducerea numărului şi gravităţii accidentelor prin educaţie pentru sănătate, respectiv dezvoltarea spiritului de solidaritate şi ajutor reciproc în comunitatea şcolară”, a transmis ISMB într-un comunicat.

Basic Life Support sau Suportul Vital de Bază reprezintă un set de măsuri de prim ajutor esenţiale pentru menţinerea în viaţă a persoanelor aflate în stop cardiorespirator sau în alte situaţii critice până la sosirea echipajelor specializate. BLS se concentrează pe trei paşi esenţiali, cunoscuţi ca ABC-ul resuscitării: A-Airway (eliberarea căilor aeriene), B-Breathing (se verifică dacă persoana respiră) şi C-Circulation (menţinerea sângelui oxigenat în circulaţie prin compresia toracică). Acest set de măsuri de prim ajutor se aplică în situaţii precum stop cardiac, stop respirator, înec sau sufocare cu un obiect străin.

„(...) Ne propunem să aducem mai aproape de elevi, dar şi de profesorii lor, nu doar informaţii esenţiale despre prevenţie şi stil de viaţă sănătos, ci şi valori precum responsabilitatea, solidaritatea şi respectul faţă de propria viaţă şi faţă de ceilalţi. Am convingerea că, împreună, medici, studenţi, elevi şi profesori, putem transforma acest parteneriat într-un adevărat model de responsabilitate civică şi progres social”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”.

La rândul său, inspectorul şcolar general al municipiului Bucureşti, prof. dr. Ionel Florian Lixandru, a precizat că demersul este unul esenţial pentru formarea elevilor şi a cadrelor didactice în domeniul medicinei de prevenţie primară: „Prin acest acord, ne propunem nu doar să transmitem cunoştinţe teoretice, ci şi să dezvoltăm deprinderi practice care pot salva vieţi. Instruirea în tehnici de resuscitare de bază (BLS - Basic Life Support) este un pas concret spre formarea unei comunităţi şcolare responsabile, solidare şi bine pregătite pentru situaţii neprevăzute”.

Reprezentanţii ISMB au mai precizat că instituţia susţine extinderea acestui model de colaborare şi către alte paliere ale educaţiei pentru sănătate, pentru ca fiecare elev din Bucureşti să beneficieze de o formare completă pentru minte, corp şi comunitate. (O.N.)