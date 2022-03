„Dragă Doamne, să o binecuvântezi pe mama”

Se apropie Ziua Internațională a Femeii, care pentru copii este faimoasa zi a mamei. Încă înainte de 8 Martie, copiii doresc să-și manifeste în mod deosebit iubirea față de mama prin mici gesturi frumoase, mici surprize, iar mediul școlar este propice pentru a le pune la cale... Felicitări, desene cu mesaje emoțio­nante, scrise de mânuța lor, gânduri frumoase exprimate cu multă sensibilitate, care apoi ajung la cea care este pentru fiecare dintre ei o rază de soare, alături de îmbrățișări și flori.

Și la ora de religie, în apropierea marelui eveniment, în special elevii din ciclul primar alcătuiesc rugăciuni pentru mama și își exprimă în scris gândurile de recunoștință, cu multă bucurie și... cu inimioarele bătând mai tare. Ei ne lasă și pe noi, profesorii, să aruncăm o privire asupra bilețelelor și desenelor realizate de ei, ba chiar ne cer părerea și au grijă să scrie cât mai corect, pentru ca „mami să se bucure”. În plus, ei ne solicită să le prezentăm materiale audio-video cu rugăciuni pentru familie.

Rugăciuni ale copiilor pentru mame

Am putut vedea și anul acesta zeci de mesaje minunate și rugăciuni scrise de ei cu acest prilej, cu exprimare uneori stângace, dar concurând cu sclipirile licuricilor în poienițe și cu șoaptele îngerilor în ceruri: „Te iubesc mult, mami! La mulți ani!”; „Te iubesc din toată inima, îți doresc sănătate și multă răbdare!”; „Îți doresc sănătate, bucurie și iubire, mami!”; „Sper să reușești la proiectul greu de la serviciu, să fii sănătoasă și fericită și să trăiești viața pe care ai primit-o de la Domnul nostru în pace și armonie”; „Sfinte Nicolae, ajut-o pe mama mea să fie mereu sănătoasă și bucuroasă. Amin”; „Doamne Iisuse, te rog s-o ajuți pe mami la muncă și acasă, când gătește, să-i iasă totul bine. Amin”; „Doamne, Doamne, Te rog să îi dai mamei mele multă sănătate și iubire. Amin”; „Sfântă Fecioară Maria, ajut-o pe mama să fie veselă mereu, sănătoasă și să nu aibă motive de supărare. Amin”; „Doamne, dă-i mamei: fericire, sănătate și iubire. Amin”; „Doamne, ajut-o pe mama mea să reușească să facă tot ce își dorește. Amin”; „Sfinte Pantelimon, te rog să ai grijă de mami până când s-o duce la Dumnezeu și chiar și când o fi la Dumnezeu”; „Dragul meu înger, te rog să mă ajuți ca mama mea să nu mai fie supărată pe mine. Amin”; „Îngerul meu păzitor, te rog ocrotește-o pe mami și dă-i multă sănătate. Amin”; „Sfântă Fecioară Maria, te rog, fă-o pe mami să fie fericită mereu. Amin”; „Doamne, ocrotește-o pe mami, miluiește-o și ai grijă de ea. Amin”; „Doamne, ajut-o pe mami cu tot ce poți, te rog mult. Amin”; „Sfinte îngere păzitor, să o păzești pe mami cu dragoste. Amin”; „Dragă Doamne, să o binecuvântezi pe mami. Amin”; „Doamne, ajut-o pe mami să scape de oboseala zilnică. Amin”.

Maica Domnului, ocrotitoarea tuturor

Alături de elevii noștri, și noi, profesorii de religie, le mulțumim în mod deosebit mamelor care întrețin focul iubirii creștine în familiile lor, împlinind datoria sfântă a creșterii și educării copiilor. Noi suntem conștienți că, pentru prima oară, mama este cea care spune copilului, cu glas blând și răbdător, „Înger, îngerașul meu” și „Tatăl nostru”, că mama îl închină cu iubire prima dată; că mama îl duce de mânuță la biserică și tot ea se roagă pentru el în fiecare zi. Pe lângă ceea ce sădește familia cu iubire, profesorii de religie așază în sufletul curat al copilului alte și alte învățături și exemple.

Desigur, apropierea zilei de 8 Martie constituie un prilej de a ne reaminti cu toții, părinți, profesori și copii, de mamele sfinte, începând cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, modelul și ocrotitoarea tuturor. De altfel, icoana Maicii cu Pruncul veghează fiecare cămin creștin și multe dintre clasele unde învață elevii. Numele ei stă pe buzele tuturor, iar copiii o simt cu atât mai aproape, ca pe o Mamă a noastră, a creștinilor. Așadar, o chemăm și acum, spunând: „Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe copii şi pe cei care se roagă ţie pentru ei; Povăţuieşte copiii, să fie săraci cu duhul, ca a lor să fie Împărăţia cerurilor; Povăţuieşte copiii, să fie flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aşa se vor sătura; Povă­ţuieşte copiii, să fie blânzi, că aşa vor moşteni pământul; Povăţuieşte copiii, să fie milostivi, că aşa se vor milui; Povăţuieşte copiii, să fie curaţi cu inima, că aşa Îl vor vedea pe Dumnezeu; Povăţuieşte copiii, să fie făcători de pace, că aşa fii ai lui Dumnezeu se vor chema; Povă­ţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! (...).

Nu dorim pentru copii doar bunătăţile degrab trecătoare ale lumii acesteia, ci mai ales bunătăţile cele duhovniceşti, care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugăm ţie: Povăţuieşte copiii, să-L iubească pe Dumnezeu ca pe Părintele lor; Povăţuieşte copiii, să-i iubească pe oameni ca pe fraţii lor; Povăţuieşte copiii, să închine Domnului fiecare zi a vieţii lor; Povă­ţuieşte copiii, să mărturisească prin fapte bune dreapta credinţă; Povăţuieşte copiii, să fie temple vii ale Duhului Sfânt; Povăţuieşte copiii, ca lumina lor să lumineze înaintea oamenilor, astfel încât aceştia să se îndrepte spre Dumnezeu; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătân­du-te Maică a celor care te cinstesc!” (Extrase din Acatistul Maicii Domnului, povățuitoarea copiilor).

Mai mult, sfinte precum: Sfânta Fotini Sama­rineanca, mama Sfinților Fotinos și Iosie; Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare; Sfânta Muceniță Sofia, mama Sfintelor Elpis, Pistis și Agapis; Sfânta Emilia, mama Sfinților Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa, Petru al Sevastei, Macrina și Teosebia; Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul; Sfânta Monica, mama Fericitului Augustin; Sfân­ta Teodora din Tesalonic, mama Sfintei Teopisti, alături de multe alte mame credincioase și jertfelnice, veghează până la sfârșitul veacu­rilor familiile creștine.

„O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care ai ascultat de atâtea ori dumne­zeieştile învăţături pe care le-a propovăduit Prea­­iubitul tău Fiu, ajută-i pe toţi părinţii bine­credincioşi, ca şi pe toţi cei care au grijă de creş­terea sufletească şi trupească a copiilor, să pri­ceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ţie: Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!”

(Mirela Șova este profesoară de religie la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din București)