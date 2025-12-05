Adicţiile, o problemă majoră în rândul copiilor

Data: 05 Decembrie 2025

Un copil din trei a consumat alcool, 13% au fumat cel puțin o dată, iar aproape 70% dintre copiii de 10-14 ani joacă zilnic jocuri online. Aceste debuturi timpurii extrem de îngrijorătoare au reieşit dintr-un studiu naţional privind comportamentele de risc şi adicţiile, prezentat de Fundaţia World Vision România, odată cu lansarea campaniei „LIBER ești FĂRĂ”.

Primul studiu național dedicat comportamentelor de risc și adicțiilor în rândul copiilor cu vârste între 10 și 14 ani a analizat consumul de alcool, fumat, droguri, substanțe etnobotanice, jocuri online și jocuri de noroc și a evaluat factorii de risc socio-emoționali relevanți. Cercetarea arată debuturi timpurii, astfel: 30% dintre copiii cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani au consumat alcool cel puțin o dată, 19% au consumat în ultimul an, 8% în ultima lună, iar 1% consumă frec­vent. Mai mult, 8% au experimentat starea de ebrietate, iar prezența unei persoane apropiate care consumă excesiv triplează riscul consumului frecvent.

În ceea ce priveşte fumatul, „13% au fumat cel puțin o dată, iar prevalenţa creşte abrupt - de la 6% la 10 ani la 27% la 14 ani. Țigările electronice sunt folosite de 18% dintre copiii care fumează la 14 ani, iar riscul consumului este mai mare în familiile monoparentale și în cele în care copiii sunt crescuți de bunici”.

Legat de droguri şi etnobotanice, debutul mediu este la 10 ani, 1% consumând marijuana/hașiș, iar 3,4% droguri de mare risc. „Probabilitatea consumului este dublă la copiii care se percep foarte săraci sau foarte bogați”, precizează specialiştii World Vision.

Adicțiile digitale sunt deja parte din viața lor cotidiană, arată studiul: 69% dintre copii joacă zilnic jocuri online, iar 8% joacă zilnic jocuri în care se pot câștiga sau pierde bani, acest procent ajungând la 12% la vârsta de 14 ani. „Jocurile de noroc sunt de cinci ori mai frecvente la copiii care se percep mult mai săraci decât colegii lor”, precizează reprezentanţii fundaţiei.

Odată cu studiul reprezentativ pentru populația școlară a României a fost lansată şi campania „LIBER ești FĂRĂ”, care își propune să aducă prevenția adicțiilor mai aproape de copiii de 10-14 ani și de familiile lor, în spațiile în care aceștia trăiesc, învață și petrec timp. Inițiativa cuprinde ateliere în școli cu învățământ primar, gimnazial și liceal, resurse și sesiuni dedicate părinților, două spații dedicate prevenirii adicțiilor în centre comerciale din rețeaua NEPI Rockcastle, crearea de resurse digitale pentru preado­lescenți, precum şi parteneriate cu școli și autorități locale, cu scopul de a integra pe termen lung prevenția în activitățile școlare zilnice.

Totodată, World Vision România a enunţat mai multe recomandări pentru autorități, precum intensificarea temelor privind adicţiile în cadrul orelor de dirigenţie, formarea profesorilor și consilierilor școlari pe baza Ghidurilor Naționale pentru Prevenirea Adicțiilor în Școli, colaborare reală între școală, familie, medicul de familie, psihologi și alte instituţii ale statului cu rol în prevenţie şi protecţia copilului. De asemenea, se recomandă derularea unui program național accesibil pentru părinți, extinderea accesului la servicii de sănătate mintală pentru copii, reglementarea mai strictă a expunerii la jocuri de noroc şi crearea de alternative sănătoase pentru timpul liber, cum ar fi finanțarea cluburilor sportive, artistice și tehnice, cu acces gratuit sau redus pentru copiii vulnerabili.

„Este momentul ca școala, familia și instituțiile să lucreze împreună pentru a proteja această generație”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România. (O.N.)

