Elevi integraţi în industriile locale

Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai” din Târgu Mureş în colaborare cu SC Azomureş au lansat proiectul „Sprijin pentru viitor - Educaţie şi angajare în industria locală”. În urma parteneriatului, 10 elevi din clasele terminale beneficiază de o recalificare profesională pentru a fi integraţi în industriile locale.

Competiţia a fost strânsă, fiind 54 de elevi înscrişi care s-au dovedit a fi şi foarte bine pregătiţi.

„Cei de la Azomureş au venit spre noi cu propunerea de a colabora în vederea reprofesionalizării şi, bineînţeles, pentru a-i învăţa pe copiii noştri încă o meserie, una pe care ar putea-o practica ulterior în combinat. Există şi posibilitatea de angajare. (...) Au venit 54 de copii interesaţi, în condiţiile în care noi aveam doar 10 locuri. A fost foarte greu să selectăm doar 10. Ne bucură însă interesul mare, pentru că asta înseamnă că vor să muncească în zonă, în localitatea lor”, a declarat Antoaneta Maria Răucă, directoarea Liceului Tehnologic „Gheorghe Şincai”, citată de Agerpres. Liceul colaborează şi cu alte societăţi comerciale din Târgu Mureş pe partea de învăţământ dual, inclusiv pentru calificarea de sudori.

„De anul trecut colaborăm cu cei de la Fomco, la calificarea de mecanic auto, iar anul acesta avem colaborări cu AutoMet şi cu cei de la E.ON, pentru calificarea de sudori. (…) A fost o luptă foarte mare să reuşim să aducem această calificare, pentru că sudorii sunt căutaţi peste tot, dar sunt tot mai puţini. Este important ca ofertele educaţionale ale liceelor tehnologice să fie cunoscute de cât mai mulţi părinţi şi de către elevii din ciclul gimnazial, pentru ca, atunci când optează pentru continuarea studiilor, să aibă în vedere şi aceste posibilităţi, tot mai ofertante şi adaptate cerinţelor actuale ale pieţei muncii”, a precizat Antoaneta Maria Răucă.

Proiectul „Sprijin pentru viitor - Educaţie şi angajare în industria locală” este finanţat de compania mureşeană, care îşi asumă responsabilitatea de a deveni un partener activ în formarea tinerilor şi în consolidarea forţei de muncă din regiune. (O.N.)