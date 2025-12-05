Echipa „Tor” în Japonia

Data: 05 Decembrie 2025

Echipa „Tor” a Clubului „Robotics Oradea” din cadrul Universităţii din Oradea va reprezenta România la „All Japan Robot-Sumo Tournament 2025”, o competiţie cu tradiţie în Japonia, care va avea loc în perioada 6-7 decembrie. Potrivit coordonatorului echipei, Flaviu Birouaş, „Tor” este singura echipă din ţară înscrisă la categoria „Mega Sumo, Radio Control (3 kilograme)” şi este alcătuită din Mihnea Gavriş, liderul echipei, Raul Ticarat şi Mahmoud Darbaj, studenţi în anul IV la programul de Robotică în limba engleză, Oana Gal, absolventă a masterului „Advanced Mechatronic Systems”, şi Sebastian Gavruţa, doctorand în Inginerie industrială. Robotul lor, „Afrodita”, cel mai de succes anul acesta, a fost testat şi optimizat de mai multe ori atât la mecanică, cât şi la electronică, pentru a corespunde cerinţelor exigente ale competiţiei din Japonia. (O.N.)