Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Echipa „Tor” în Japonia

Echipa „Tor” în Japonia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 05 Decembrie 2025

Echipa „Tor” a Clubului „Robotics Oradea” din cadrul Universităţii din Oradea va reprezenta România la „All Japan Robot-Sumo Tournament 2025”, o competiţie cu tradiţie în Japonia, care va avea loc în perioada 6-7 decembrie. Potrivit coordonatorului echipei, Flaviu Birouaş, „Tor” este singura echipă din ţară înscrisă la categoria „Mega Sumo, Radio Control (3 kilograme)” şi este alcătuită din Mihnea Gavriş, liderul echipei, Raul Ticarat şi Mahmoud Darbaj, studenţi în anul IV la programul de Robotică în limba engleză, Oana Gal, absolventă a masterului „Advanced Mechatronic Systems”, şi Sebastian Gavruţa, doctorand în Inginerie industrială. Robotul lor, „Afrodita”, cel mai de succes anul acesta, a fost testat şi optimizat de mai multe ori atât la mecanică, cât şi la electronică, pentru a corespunde cerinţelor exigente ale competiţiei din Japonia. (O.N.)

vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Elevi integraţi în industriile locale Educaţie
    Elevi integraţi în industriile locale

    Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai” din Târgu Mureş în colaborare cu SC Azomureş au lansat proiectul „Sprijin pentru viitor - Educaţie şi angajare în industria locală”. În urma parteneriatului, 10

    05 Dec, 2025
  • Ghiduri practice pentru liceeni Educaţie
    Ghiduri practice pentru liceeni

    Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis în teritoriu patru materiale informative pentru a fi integrate în activităţile de consiliere dedicate orientării elevilor către continuarea studiilor în

    28 Noi, 2025
TOP 6 Educaţie