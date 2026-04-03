Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie „Eşarfa pe bicicletă” 

Data: 03 Aprilie 2026

Organizațiile de cercetași din Iași organizează sâmbătă, 4 aprilie 2026, cea de-a 5-a ediție a evenimentului „Eșarfa pe bicicletă”, un demers civic dedicat promovării mobilității urbane sustenabile și siguranței bicicliștilor. Cercetaşii mici şi mari îşi vor da întâlnire în fața Palatului Culturii, de unde vor pedala pe un traseu prestabilit şi vor participa la activităţi educaţionale diverse. „Acțiunea urmărește să atragă atenția publică și decizională asupra lipsei unei infrastructuri coerente pentru biciclete în municipiul Iași și asupra restricțiilor legislative care limitează accesul copiilor la circulația în siguranță pe drumurile publice”, se precizează într-un comunicat al Organizației Naționale a Cercetașilor din România (ONCR), Filiala „Constantin Sapatino”, coordonatorul evenimentului. Organizatorii solicită dezvoltarea unor soluții concrete precum piste dedicate și sigure și măsuri care să permită copiilor și tinerilor să se deplaseze cu bicicleta în condiții de securitate. (O.N.)

