Gala profesorilor din mediul rural 

Data: 13 Feb 2026

Gala de decernare a premiilor Teach For Romania va avea loc în 20 februarie, la Centrul de Cul­tură Urbană Casino din Cluj-Napoca. Profesorii care predau în şcolile din mediul rural, „oameni care aprind scântei în mințile și sufletele copiilor, dascăli care schimbă destine”, vor fi onoraţi pentru al cincilea an consecutiv cu premii la patru categorii: „Profesorul debutant”, „Educatorul anului”, „Profesorul anului” şi „Directorul anului”.

„Gala Profesorul Anului din mediul rural este singurul eveniment din România dedicat exclusiv recunoașterii profesorilor, educatorilor, învățătorilor și directorilor care schimbă în mod real viețile copiilor din satele României”, au transmis reprezentanţii Teach For Romania. Din cei 850 de profesori nominalizaţi au fost selectaţi câte trei candidaţi pentru fiecare categorie. (O.N.)