Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat în consultare publică proiectul de calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027. „Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani
Gala profesorilor din mediul rural
Gala de decernare a premiilor Teach For Romania va avea loc în 20 februarie, la Centrul de Cultură Urbană Casino din Cluj-Napoca. Profesorii care predau în şcolile din mediul rural, „oameni care aprind scântei în mințile și sufletele copiilor, dascăli care schimbă destine”, vor fi onoraţi pentru al cincilea an consecutiv cu premii la patru categorii: „Profesorul debutant”, „Educatorul anului”, „Profesorul anului” şi „Directorul anului”.
„Gala Profesorul Anului din mediul rural este singurul eveniment din România dedicat exclusiv recunoașterii profesorilor, educatorilor, învățătorilor și directorilor care schimbă în mod real viețile copiilor din satele României”, au transmis reprezentanţii Teach For Romania. Din cei 850 de profesori nominalizaţi au fost selectaţi câte trei candidaţi pentru fiecare categorie. (O.N.)