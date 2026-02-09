Gala de decernare a premiilor Teach For Romania va avea loc în 20 februarie, la Centrul de Cultură Urbană Casino din Cluj-Napoca. Profesorii care predau în şcolile din mediul rural, „oameni care aprind scântei
Simulările examenelor naţionale
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat programele după care se vor desfăşura simulările examenelor naţionale, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. Acestea vor fi organizate la nivel naţional după următorul calendar: în perioada 16-18 martie vor avea loc probele scrise pentru simularea Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a; în perioada 23-26 martie probele scrise pentru simularea Bacalaureatului. Disciplinele la care se organizează simularea EN sunt: limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă (pentru elevii care aparţin minorităţile naţionale). La simularea Bacalaureatului, elevii vor fi evaluaţi la limba şi literatura română, limba şi literatura maternă, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie. (O.N.)