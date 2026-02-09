Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Simulările examenelor naţionale

Simulările examenelor naţionale

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 13 Feb 2026

Centrul Naţional pentru Curri­cu­lum şi Evaluare a publicat programele după care se vor desfăşura simulările examenelor naţionale, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. Acestea vor fi organizate la nivel naţional după următorul calendar: în perioada 16-18 martie vor avea loc probele scrise pentru simularea Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a; în perioada 23-26 martie probele scrise pentru simularea Bacalaureatului. Disciplinele la care se organizează simularea EN sunt: limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă (pentru elevii care aparţin minorităţile naţionale). La simularea Bacalaureatului, elevii vor fi evaluaţi la limba şi literatura română, limba şi literatura maternă, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie. (O.N.)

