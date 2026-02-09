Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Înscrieri în învăţământul primar

Educaţie
Data: 13 Feb 2026

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat în consultare publică proiectul de calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027. „Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare”, a transmis ministerul.

Prima etapă pentru înscrieri va fi în perioada 31 martie - 6 mai, când părinţii, tutorii sau reprezentanţii legali vor putea depune cererile-tip online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copilului. În data de 21 mai, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor afişa lista copiilor înmatriculaţi, precum şi numărul de locuri rămase libere pentru a doua etapă de înscriere, care se va desfăşura în perioada 25-29 mai. 

În ceea ce îi priveşte pe copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026, aceştia pot fi înscriși în clasa pregătitoare doar în baza unei recomandări care să ateste că nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Recomandarea este eliberată, la cererea părinţilor, fie de către grădiniţa pe care o frecventează copilul, fie de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională în cazul copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate. Solicitarea pentru eliberarea recomandărilor se va face în perioada 16-30 martie 2026, iar în baza unei programări, copiii vor fi evaluaţi, la cerere, în prezenţa unui părinte. 

„Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, sau cei ai copiilor cu un nivel de dezvoltare necorespunzător parcurgerii cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare”, subliniază MEC. (O.N.)

