Înscrieri în învăţământul primar

Data: 20 Martie 2026

Prima etapă a înscrierilor la clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani debutează în 31 martie 2026 şi se încheie la 31 august 2026, inclusiv. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 pot fi înscrişi doar în baza recomandărilor eliberate de grădiniţie sau a evaluărilor realizate de specialiştii Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională. Înscrierea la clasa pregătitoare este condiţionată de o astfel de evaluare şi în cazul copiilor care nu au frecventat grădiniţa şi a celor care s-au întors din străinătate.

Clasa pregătitoare reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea unui copil, fâcându-se trecerea de la grădiniţă la şcoală, şi este caracterizată de schimbări specifice la nivel general şi individual. De aceea, specialiştii îi îndeamnă pe părinţi să-i înscrie pe copii la şcoală, dacă nivelul de dezvoltare este unul potrivit vârstei. „Trecerea copilului la clasa pregătitoare va fi cu atât mai eficientă cu cât copilul va avea suficiente abilităţi, care mai apoi pot fi dezvoltate şi perfecţionate. Este important pentru copil să perceapă pozitiv experienţa trecerii de la etapa preşcolară la cea şcolară”, potrivit recomandărilor Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Iaşi regăsite într-un ghid (se va face trimitere la linkul acesta) cu sfaturi pentru părinţi.

Specialiştii din cadrul CJRAE vor evalua nivelul de dezvoltare a copiilor care vor împlini vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026, a copiilor care nu au frecventat grădinița din diferite motive, precum o afecţiune medicală prelungită, a celor care s-au întors din străinătate şi a preşcolarilor care au primit din partea educatorilor recomandarea de a repeta grupa mare de grădiniţă.

Potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC), evaluarea copiilor este programată în perioada 16-30 martie 2026, însă în anumite cazuri se poate face şi după această dată. Prima etapă a înscrierilor în învăţământul primar se desfăşoară în perioada 31 martie - 6 mai, la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, pe , însă ulterior părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

„Părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie, în această situaţie copilul fiind automat înscris, în baza validării cererii de înscriere, sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie. În această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare”, a transmis MEC.

În data de 21 mai vor fi publicate numele candidaţilor înmatriculaţi, precum şi locurile rămase libere pentru etapa a doua de înscrieri. Ministerul a dat asigurări că „fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare, numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare fiind mai mare decât numărul copiilor”.

Copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) pot fi înscrişi în şcolile de masă în conformitate cu prevederile metodologice sau unităţile de învăţământ special. În acest caz, legislaţia prevede evaluarea copilului, care poate primi certificat de orientare şcolară către învăţământ de masă, cu sau fără sprijin, respectiv învăţământ special. Totuşi, înscrierea unui copil cu CES în învăţământul de masă depinde nu doar de nivelul de dezvoltare şi afecţiunea cu care a fost diagnosticat, ci, între altele, şi de capacitatea şcolilor de a integra copilul în comunitate, de a avea cadre didactice pregătite sau de a asigura planuri educaţionale individualizate. (O.N.)